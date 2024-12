Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu astus teisipäeval kohtu ette, et vastata paljudele süüdistustele. Tel Avivi kohtuhoones loeti talle ette süüdistused korruptsioonis, kelmuses ja ametiseisundi kuritarvitamises. Tegu on Iisraelis esimese korraga, kus ametis olev peaminister kohtu ees vastust andma peab.

Süüdistuste kohaselt olevat ta võtnud vastu altkäemaksu oma miljonäridest sõpradelt. Samuti olevat ta vastu võtnud meediakorraldusi, millest võitsid talle tuttavad meediafirmad. Vastutasuks kirjutasid need väljaanded temast eranditult positiivseid uudiseid. Enesekindlalt kohtuistungile ilmunud Netanyahu oli istungi lõpuks juba üsna tüdinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alguses nägi peaminister Netanyahu välja väga rahulik ja me nägime teda väga naerusena reporterite ja kohtunike ees, kuid kohtuistungi edenedes väsis ta palju rohkem ära ja hakkas välja nägema nagu keegi, kes tahab, et kõik see juba ära lõpeks," rääkis Iisraeli rahvusringhäälingu ajakirjanik Suleiman Maswadeh.

Vastu tuleb Netanyahul pidada aga päris pikalt, sest praeguseil andmeil kestab protsess vähemalt kolm nädalat. Netanayhu sõnul on temavastased süüdistused ookeanitäis absurdi ja tema tunnistused nüüd ning edaspidi ei jäta sellest kivi kivi peale.

Kohtuhoone ette kogunenud meeleavaldajate arust on aga ülim aeg, et korruptiivne, autoritaarsete kalduvustega ning muidu ebameeldiv peaminister süüdi mõistetud saaks.

"Oleme siin, et toetada õigussüsteemi, kohut algaja diktaatori vastu, peaministri vastu, kes ohverdab pantvangid, peaministri vastu, kes on võtnud meid kõiki pantvangi oma huvides ja püüab rikkuda Iisraeli demokraatiat, et oma võimul olekut jätkata," ütles meeleavaldaja Tel Avivi kohtuhoone juures Amit Nachman.

Leidus siiski ka neid, kes olid tulnud peaministrile poolehoidu avaldama.

"Väike osa kodanikest on meie peaministri kohtu alla saatnud valede ja vandenõu abil. Oleme siin, et toetada meie peaministrit Bibi Netanyahut," ütles meeleavaldaja Tel Avivi kohtuhoone juures.

Iisraeli seaduste järgi ei pea peaminister kohtu ees kostmiseks ametist tagasi astuma. Samas kardavad paljud eksperdid, et peaminister võib kasutada oma võimuseisundit õigussüsteemi mõjutamiseks, et lõpetada kohtuasi talle kasulikult.