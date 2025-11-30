Üle Eesti süüdati advendiküünlad

Kirikulised Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus soovisid üksteisele juba head uut aastat, sest kirikukalendri järgi algab esimesel advendipühapäeval uus kirikuaasta.

Ootusaeg ehk advent koosneb neljast pühapäevast enne esimest jõulupüha.

"Iga advent kuidagi puhastab ja ütleb sulle, et mõned asjad tulebki maha jätta, et endasse mahutada uuemat. Ehk siis seda, mis on igavesti püsiv ja jääv – armastus, lootus, usk ja loomulikult see, et me näeme ka nähtamatute asjade taha ja sisse. On asju, mis on igavesed läbi selle ajaliku," rääkis toompraost Arho Tuhkru.

Õhtupoolikul kogunes linnarahvas Raekoja platsi jõulupuu alla. Süüdatud küünlast said kõik viia tule koju kaasa. Kuuse alla kogunenud rääkisid, et advendiaja tähistamine on peretraditsioon.

"Tradistioonid on need, mis hoiavad peret tihti koos ja annavad võimsluse, kui see muidu ei ole võimalik, siis pühade ajal traditsioone järgides kokku saada," ütles Anti.

"Et keskenduda sellele rõõmsale ajale isegi kui lund ei ole ja saaniga sõita ei saa. Aga päkapikud käivad ja see on tore," sõnas Airi.

"Et kõikidele inimestele jõuaks see jõulutunne ja armastaksime üksteist," lausus Seia.