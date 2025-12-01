Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

Eesti keele instituut (EKI) täiendas 2025. aastal oma ühendsõnastikku sõnaveebis enam kui 200 uue sõnaga. Värsked lisandused peegeldavad tänavuse aasta teravamaid teemasid, nagu muutunud julgeolekuolukorda, tehisaru kiiret arengut ning digiturvalisuse väljakutseid.

"Eesti keel on elav keel ja seda tõendab muuhulgas järjepidev sõnavara rikastumine," ütles EKI sõnaraamatute peatoimetaja Margit Langemets.

"Me ei lisa sõnu sõnaraamatusse selleks, et ette kirjutada, kuidas rääkima peab, vaid selleks, et keeles toimuvat kirjeldada," selgitas Langemets. "Kui uued sõnad on juba mõnda aega keeles kasutusel, siis ongi meie roll need usaldusväärse seletuse ja kirjapildiga sõnaveebis nähtavaks teha," ütles ta.

EKI sõnaveebi lisatud uued sõnad ja ühendid on hiljuti kasutusse tulnud ning tähistavad uusi nähtusi, tegevusi ja asju.

"Keel kohaneb rääkijate vajadustega. Uued sõnad peegeldavad sageli ilmekalt seda, millest me vastaval ajajärgul kõige enam räägime," selgitas Langemets.

Julgeoleku ja kriisivalmidusega seotud aruteludes kajastavad üha sagedamini esile kerkivaid teemasid ning muutuseid sellised märksõnad nagu droonisõda, droonituvastus ning droonidega seotud rollid droonitaja, droonioperaator ja droonipiloot.

Maastikku tõkestavate püramiidikujuliste betoontõkete jaoks on kasutusele tulnud sõna draakonihammas, kriisivalmiduse ja haavatavusega seoses räägitakse aga üha enam ohukohtadest, kriisipoodidest ja omavalitsuste kerksuskeskustest.

Tehisaru ja digikeskkonna mõju ilmestavad uudissõnad tehisplära, andmeinsener, lausandmetöötlus, aga ka veebiruumi ohte kirjeldavad meediakriitiline, internetiohutus, libaveebileht ja võltsleht.

Rohepöörde, kestlikkuse ja tarbimisharjumuste muutustega seonduvad ananassinahk (materjal), positiivset keskkonnamõju kirjeldav käejälg ning toiduringlust tähistavad toidujagamine ja toiduringluskapp.

Uued sõnad jõuavad sõnaveebi nii EKI keeleteadlaste pideva tekstide jälgimise kui ka keelekasutajate vihjete kaudu. Kui on näha, et sõna ei ole pelgalt ühekordne keeleline välgatus, vaid on eri autorite tekstides kanda kinnitanud, lisatakse see koos selgituse ja näidetega sõnaveebi.

Huvitavaid uusi sõnu sõnaveebist:

karussellvahistamine - korduvad vahistamised väiksemate süütegude kahtlustusega, mistõttu inimene viibib peaaegu pidevalt vahi all;

neopank - pank vm finantsteenusi pakkuv ettevõte, mis tegutseb üksnes mobiilirakenduse või veebilehe kaudu (nt Revolut, N26);

merepimedus - suutmatus näha või mõista keskkonna, kliima või julgeolekuolukorra muutustest tulenevaid probleeme, mis ohustavad meretranspordi toimimist;

kodupimedus - olukord, kus inimene on oma igapäevase keskkonnaga nii harjunud, et ei märka enam selle puudusi ega muutusi;

šahh - Iraani (Pärsia) monarh, hrl kuningas, valitseja; päritav monarhi tiitel pärsia keele alal;

naisetapp - tahtlik tapmine, mis on toime pandud seepärast, et ohver oli naissoost, nt seoses lähisuhtevägivallaga või naistevihkamisega;

ÜVK - ühisveevärk ja -kanalisatsioon;

oma ära tegema - sooritama midagi oodatud tasemel, oma võimete kohaselt, ennast ületamata;

mahlamüts - halvustavalt poisikese, algaja vms kohta;

alkoholitustamine - etanooli eemaldamine joogist vm;

tandoorikana - India-pärane roog jogurti ja vürtsidega marineeritud kanast, mida algupäraselt küpsetatakse saviahjus tandooris;

hüppepulk - püstasendis hüppamise vahend, vedruga varras, mille ülaosas on käepidemed ja allosas jalatoed (nt tasakaalu ja osavuse treenimiseks);

isanali - lihtne sõnamänguline nali, mis on tihti meelega kohmakas või piinlik;

f-sõna - vulgaarne vandesõna;

paukvest - rakmeid meenutav kerge päästevest, mis täitub gaasiballoonist ja hoiab inimese veepinnal;

tööplönn - tehisintellekti abil tehtud töö, mis viimistletud väljanägemisest hoolimata ei täida oma tegelikku ülesannet;

pandasündroom - seisund paari kooselus, kus seksile eelistatakse mõnusat und üksteise kaisus;

nutivikat - programmeeritav isetoimiv muruniiduk;

sekkekeskus - asutus, mis edendab tõenduspõhist ajakirjandust ja üldist meediapädevust, korraldab faktikontrolle ja analüüsib väärinfot;

sinine energia - tehnoloogia lainetest, loodetest ja vee temperatuurierinevustest energia saamiseks;

voolis - voolav aine, gaas või eriti vedelik;

allapuhe - äikesega kaasnev tugev rajuhoog;

tikitama - tahtele allumatult tõmblema või korduvalt tahtmatuid liigutusi tegema;

maasarnastamine - mingi planeedi keskkonna kujundamine Maa tingimustega sarnasteks;

soopööre - tegelaskuju soo vahetamine teose adapteeringus;

romantaasia - fantaasiakirjanduse alamžanr, mis ühendab endas romantikat ja fantaasiat, romantiline fantaasia.

