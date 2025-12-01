Leedu ostab Rootsi firmalt veel ühe lühimaa õhutõrjesüsteemi MSHORAD

Süsteem koosneb Giraffe 1X radaritest, rakettide stardiseadeldistest RBS70 NG ja tulejuhtimissüsteemidest.

Leedu kaitseministeeriumi teatel tarnitakse süsteemi eri komponendid aastatel 2026–2029.

"Me tugevdame Leedu õhuruumi kaitset. Ostame lühimaa õhutõrjesüsteemi MSHORAD, mille üks põhikomponente on Giraffe 1X radar, mis on loodud madalal kõrgusel õhuruumi jälgimise parandamiseks. See parandab oluliselt Leedu relvajõudude võimet tuvastada mehitamata õhusõidukeid ja muid madalal kõrgusel lendavaid objekte," märkis kaitseminister Robertas Kaunas.

Varsti allkirjastatakse Saab Dynamicsiga ka leping nende komponentide integreerimiseks Leedu relvajõudude JLTV soomukitesse. Selle lepingu väärtus on ligikaudu 11 miljonit eurot.