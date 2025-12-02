Tallinna-Tartu liinile uued Škoda rongid lähiajal ei jõua

Äsja sõitma hakanud uued Elroni rongid ei hakka veel niipea reisijaid Tallinnast Tartusse ja edasi Riiga viima, sest Tartu, Valga ja Riia vahel ei ole kontaktvõrku. Uute Škoda rongidega sõitmiseks on praeguseks saanud väljaõppe veerand Elroni rongijuhtidest.

Nädalavahetusel tegid uued Škoda rongid oma esimese sõidu ja praegu saab nendega reisida läänesuunas ehk Tallinnast Pääskülla, Keilasse, Turbasse, Paldiskisse ja Kloogaranda.

Alates 5. jaanuarist lisandub uus Tallinna–Tapa rongiliin, mis on senise Tallinna–Aegviidu liini pikendus. Milline on sõiduplaan, ei osanud Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe veel öelda, sest seda alles tehakse.

Tallinnast Tartusse Škoda rongid tema kinnitusel veel niipea sõitma ei hakka.

"Tallinna–Tartu–Riia rong on diiselrong ka hoomatavas tulevikus, sest Tartu–Valga ja Valga–Riia vahel pole kontaktvõrku," selgitas Mäe. "Ka näiteks Tallinna–Tartu ekspressrongid on ikkagi diiselrongid, kuni uute Škoda rongide liinile toomiseni pärast AS-i Eesti Raudtee taristu ja opereerimiseks vajalike tehnosüsteemide valmimist."

Seega ei lisandu uute rongidega uusi rongiliine, vaid ainult Aegviidu-liini pikendus Tapani ning Mäe märkis, et praegu ongi juttu osa rongide asendamisest, mitte aga lisaväljumistest.

"Elron töötab riigitellimuse alusel, kus veomahu paneb paika riik ehk tellija," lisas kommunikatsioonijuht.

Mäe sõnul on kuni taristu lõpliku valmimiseni vaja sõita garantii alla kuuluvaid kilomeetreid, nii jõuavad ilmneda uute rongide võimalikult paljud "lastehaigused". See tähendab, et kuna taristu piirangute tõttu ei saa uusi ronge nagunii täies mahus liinile viia, sõidetaksegi nendega garantiikilomeetreid, nagu leping rongitootjaga ette näeb.

"Kokku peab iga rong oma töökindluse tõestamiseks läbima suuremate probleemideta 5000 kilomeetrit," sõnas Mäe.

Ka ei ole paljud rongijuhid veel valmis uute Škoda rongidega sõitma. Nimelt on Elronil kokku 108 vedurijuhti, aga Škoda sertifikaadiõppe on neist läbinud 29.

Elronile lisandus 16 uut rongi, millest 11 on kaugmaa- ja viis linnalähirongid. Eelkõige on rongid mõeldud Tartu ja Narva suundade tarbeks ning need saavad sõita maksimaalselt 160-kilomeetrise tunnikiirusega.

Uued rongid maksavad 146,8 miljonit eurot ning raha nende ostuks tuleb lisaks riigieelarvele Euroopa Liidu moderniseerimisfondist.