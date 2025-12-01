X!

Alanud nädalal on ilm niiske ja soe

Foto: Siim Lõvi /ERR
Aktiivne madalrõhkkond eemaldub teisipäeval üle Lapimaa kirdesse. Öösel jagub meil sadu veel mitmel poole, mandri lõunaosas, kus sajab lörtsi, on ka jäiteoht kõrge. Päeval on sadu vähe, kuid tuul on rannikualadel puhanguline.

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma ja lörtsi. Paiguti on udu. Lõuna-Eestis on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +5 kraadi vahel, läänerannikul on sooja kuni 7 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Rannikul sajab üksikutes kohtades vähest vihma. Mõnel pool on udu. Puhub edelatuul 3 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist mandri lõunaosas +6 kraadini saarte lääneservas.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14, saartel vastu Läänemerd kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.

Kolmapäeval sajab kohati vähest vihma, mandril võib öösel sekka lörtsi tulla. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi, päeval 0 kuni +5 kraadi.

Neljapäev on kohati vähese vihmaga. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 0 ja +5 kraadi vahel. Ka reede ja laupäev on vähese vihmaga. Õhutemperatuur on nii öösel kui ka päeval laias laastus plusspoolel, öösiti võib sisealadel null kraadist ka madalamale langeda.

Toimetaja: Marko Tooming

