X!

Kolmanda kvartali teenuste eksport kasvas 12 ja import 13 protsenti

Majandus
Arvuti.
Arvuti. Autor/allikas: Rene Suurkaev / ERR
Majandus

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel suurenes Eesti kolmanda kvartali teenuste eksport 12 protsenti ja import 13 protsenti. Teenuste väliskaubandusbilansi ülejääk oli 834 miljonit eurot, mis on 60 miljonit eurot rohkem kui aasta varem.

Eesti ettevõtted müüsid teenuseid välja jooksevhindades veidi enam kui 3,6 miljardi ja importisid ligi 2,8 miljardi euro eest.

Statistikaameti väliskaubanduse tiimi analüütiku Jane Leppmetsa sõnul on muud äriteenused Eesti majandusüksuste enim eksporditavad ja imporditavavad teenused. Kolmandas kvartalis kasvas nii teenuste müügil kui ka ostul kõige rohkem muude äriteenuste väliskaubandus.

Muude äriteenuste alla liigitatakse näiteks teenused, mis on seotud teadus- ja arendustegevuse, õigusabi, raamatupidamise, juhtimise, reklaami, jäätmekäitluse ja põllumajandusega. Sinna kuulub veel ka palju teisi erineva sisuga teenuseid.

"Eestis on muudest äriteenustest suurema osatähtsusega seni olnud muud ettevõtlust abistavad teenused, reklaamiteenused ja juhtimisteenused. Nii ka kolmanda kvartali teenuste väliskaubanduses," lisas Leppmets.

Kõige rohkem suurenes muude äriteenuste eksport

Kolmandas kvartalis eksporditi enim ehk 1,2 miljardi euro eest muid äriteenuseid (muid ettevõtlust abistavaid teenuseid, reklaamiteenuseid ja juhtimisteenuseid). Järgnesid 795 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste (sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste) ning 681 miljoni euroga transporditeenuste (sh maantee kaubaveoteenuste) müük.

Mullusega võrreldes kasvas kõige rohkem muude äriteenuste (288 miljoni euro võrra ehk 33 protsenti) ning vähenes transporditeenuste (10 miljoni euro võrra ehk üks protsent) eksport.

Peamised teenuste ekspordipartnerid olid kolmandas kvartalis Soome (14 protsenti koguekspordist), Saksamaa (üheksa protsenti) ja Ameerika Ühendriigid (seitse protsenti). Soome müüdi enim reisiteenuseid, Saksamaale transporditeenuseid ja Ameerika Ühendriikidesse telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid.

Aastaga suurenes teenuste eksport kõige rohkem Saksamaale (60 miljoni euro võrra), kuhu müüdi rohkem muid äriteenuseid. Enim kahanes teenuste müük Rootsi (26 miljoni euro võrra), kuhu müüdi vähem transporditeenuseid.

Teenuseid imporditi enim Leedust

Teenustest imporditi kolmandas kvartalis kõige rohkem ehk 976 miljoni euro eest muid äriteenuseid (sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid, reklaamiteenuseid ja juhtimisteenuseid). Järgnesid 622 miljoni euroga transporditeenuste (sh maantee kaubaveoteenuste) ning 493 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste (sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste) ost.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas enim muude äriteenuste (269 miljoni euro võrra ehk 38 protsenti) ning vähenes transporditeenuste (20 miljoni euro võrra ehk kolm protsenti) import.

Teenuseid imporditi kõige rohkem Leedust (kaheksa protsenti koguimpordist), Soomest (seitse protsenti) ja Saksamaalt (seitse protsenti). Leedust ja Saksamaalt osteti enim muid äriteenuseid ning Soomest reisiteenuseid. Kõige rohkem suurenes teenuste import Leedust (44 miljoni euro võrra ehk 26 protsenti), kust osteti rohkem muid äriteenuseid. Enim kahanes teenuste ost Norrast (14 miljoni euro võrra ehk 28 protsenti), kust imporditi vähem transporditeenuseid.

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:40

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Jašin ja Kase

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

09:21

Andre Hanimägi: õigusabi robotiseerimine seab abivajajate kaitse ohtu

09:18

Otse kell 14: Tallinna volikogu uue koosseisu esimene istung

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

01.12

Venemaal nurjus mandritevahelise raketi katsetus

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

30.11

Laneman: Ukraina kasutab Pokrovskit hakklihamasinana Vene vägede hävitamiseks

01.12

Tallinna uus võimuliit lubab tõsta toimetulekutoetusi Uuendatud

01.12

Riigikogulaste visiit Uus-Meremaale ja Austraaliasse maksis 50 000 eurot

01.12

Sõja 1377. päev: Trump näeb Florida kõneluste järel rahuleppeks võimalust Uuendatud

01.12

Baltic Workboatsi kriminaalasi vajus osaliselt kokku

ilmateade

loe: sport

09:44

Kullamäe: ei suutnud hambad ristis ära kannatada

09:17

Drell: kaitsega läksime täiesti alt

08:57

Jõesaar: peame neid asju lõpus paremini lahendama

08:35

TÄNA OTSE | Östersundis MK-etapp jätkub naiste tavadistantsiga

loe: kultuur

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:20

Kulka vaidlustas halduskohtu otsuse toetusotsus üle vaadata

08:00

Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

loe: eeter

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

01.12

ETV-s ja Jupiteris näeb Soome parima sarja tiitliga pärjatud "Konflikti"

01.12

Aarne Saluveer: mu ema oli karm melomaan

01.12

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

Raadiouudised

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Kaitseliit sai kätte reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 15:00:00)

01.12

Holmi kvartalisse kerkib mitmekesine elu- ja ärikeskus

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 12:00:00)

01.12

Kristiine ristmiku kava selgub kevadel

01.12

Raadiouudised (01.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo