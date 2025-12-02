Enefit Green müüs oma Soome tuulepargi

Tolpanvaara tuulepargi ostavad TD Greystone Infrastructure Fund ja Rabbalshede Kraft AB.

"Tolpanvaara on Enefit Greeni ainus tuulepark Soomes. Kuna meil ei ole plaanis Soome turul tegevust laiendada, otsustasime tuulepargile uue omaniku leida. Meie eesmärk on üles ehitada integreeritud elektriäri, kus tootmine, portfellihaldus ja müük toimivad ühtse väärtusahelana. Tehing võimaldab keskenduda edaspidi põhiturgudele – Balti riikidele ja Poolale –, kus meil on suur tootmisportfell ja kliendibaas ning parimad võimalused integreeritud ärimudeli arendamiseks," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja.

Tolpanvaara on 76 megavati paigaldatud võimsuse ja 72 megavati võrguühendusvõimsusega maismaatuulepark, mis asub umbes 30 kilomeetri kaugusel Pudasjärvist. Pargis on 13 Nordexi tuulikut, mis toodavad aastas ligi 250 GWh taastuvelektrit.

Enefit Green tegi investeerimisotsuse 2021. aasta detsembris ning tuulepark valmis 2024. aasta kevadel.

Tuulepargi ostja on TD Greystone Infrastructure Fund, mis kuulub TD Asset Managementi koosseisu – ühe Kanada juhtiva finantsasutuse varahaldusüksusse. Rabbalshede Kraft AB on 2005. aastal asutatud taastuvenergiaettevõte, mis tegutseb Rootsis Rabbalshede/Tanumi piirkonnas ning keskendub taastuvenergia arendamisele, ehitamisele ja opereerimisele.