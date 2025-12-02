X!

"Impulss": mis seob Donald Trumpi ja Vladimir Putinit?

Välismaa
Foto: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

ETV saade "Impulss" võtab seekord ekspertide abiga analüüsida USA esitatud rahuplaani Ukraina sõja lõpetamiseks. Enne aga püütakse saada sotti, mis ikkagi ühendab Donald Trumpi ja Vladimir Putinit.

Trumpi ja Putini suhted on alati olnud omapärased. Trumpi sõnul neid vähemasti enne 2017. aastat ei olnudki.

Kuivõrd 2016. aasta presidendivalimiste järel algatati USA-s riiklikul tasandil uurimine, kas Venemaa sekkus nende valimistesse, siis uuriti ka Trumpi suhteid Moskvaga. Trump oli varem Venemaal äri ajanud ning liikus värvikaid kuulujutte, ent tegelikke kokkupuuteid ei tuvastatud.

Kahtlusi lisas toona Trumpi käitumine, sest enamiku inimeste suhtes ei näidanud ta üles erilist austust, ent Putiniga olid asjalood teisiti.

Kahe presidendi esimene kohtumine leidis aset 2017. aasta suvel Hamburgis G20 kohtumisel ning see kestis üle kahe tunni. Samuti puutusid nad kokku sama aasta sügisel Vietnamis. Ent kõige mälestusväärsem Trumpi ja Putini kohtumine viis nad Helsingisse. 16. juulil 2018 oli Helsingis kohal ka toona ERR-i raadiouudistes töötanud ajakirjanik Indrek Lepik.

Pressikonverentsil viibinud Lepikule torkas kahe mehe kehakeeles silma üks vastuolu.

"Ühtpidi sul on seal Trump, kes on igas mõttes, ka gabariitidelt suur mees, Vladimir Putin, kes seda kindlasti ei ole, ja samal ajal sa näed kehakeelest ja võib-olla ka retoorilistest võtetest, et tegelikult see suurus on nagu vastupidine. Et Putin jätab enesekindla mulje, kellele siis tegelikult maailma kõige võimsama riigi president justkui püüab meeldida ja annab kuskilt justkui järele," meenutas Lepik.

Presidentide kohtumisele järgnes rohkem kui tunni pikkune pressikonverents. Kõige skandaalsemaks teemaks kujunes seal taas Trumpi kampaania Venemaa- sidemete uurimine.

Trump ja Putin Helsingis Soome presidendipalees. Autor/allikas: Video stoppkaader

"Donald Trump pärast kohtumist ütles, et näete, Putin ütles mulle, et me ei sekkunud teie valimistesse ja ju siis nii on. See oli kõige suurem järelkaja, et Donald Trump uskus Putinit, kes ütles, et ta ei sekkunud valimistesse," tõdes USA teemade ekspert Lauri Tankler.

"See hetk, kui ta seal pressikonverentsil seda ütles, oli tegelikult šokeeriv ja see jäi kindlasti seda pressikonverentsi saatma. See jäi tegelikult saatma tema esimest ametiaega just Venemaaga suhetes," lisas Lepik.

Pärast seda kohtusid Trump ja Putin veel kaks korda rahvusvaheliste organisatsioonide tippkohtumiste käigus. Nagu Trump lubas, siis Putin tema ametiajal Ukraina vastu ühtegi sõda ei alustanud. Küll aga juhtus see ligi aasta pärast Trumpi järglase Joe Bideni presidentuuri algust 2022. aastal, kui Venemaa käivitas täiemahulise sõja Ukrainas. Putin isoleeriti lääneriikide juhtidest täielikult ning ainsana kohtusid temaga Ungari peaminister Viktor Orban ning korra Austria kantsler Karl Nehammer. Kuid Trump naasis 2025. aastal ametisse ning juba selle aasta augustis toimus mälestusväärne Alaska tippkohtumine. Hoolimata sellest, et Putin on vahepeal tapnud lugematul hulgal inimesi, kohtles Trump teda ikka suure austusega.

"Ta kuidagi ei varja seda. Ta reaalselt läheb ja on temaga sõbralik. Me nägime, kui nad Alaskal kohtusid, siis sai Putin sõita temaga samas autos, sai enne sõna kui tema ise. See on täitsa huvitav dünaamika, mida me oleme näinud, kuidas Donald Trump on väga-väga siiras oma austuses ja demonstreerib seda," rääkis Tankler.

Alaska kohtumise järel on Trump teinud Putini kohta veidi kriitikat. Ent nende kahe telefonikõnedele on alati järgnenud Trumpi rahupüüdlused, mis on kantud Venemaa positsioonist. Aga kui saatuslikuks võib just riigijuhtide omavaheline suhe Ukraina sõja lõpetamisel saada?

"Võrreldes jällegi varasemate administratsioonidega, tundub mulle, et Donald Trumpi puhul loevad need isiklikud suhted palju rohkem kui võib-olla varasematel kordadel, kus on mingisugused teatud suhted ka selle ametnikkonnaga, riigiga ja nii edasi," sõnas Tankler.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:25

Raadiouudised (02.12.2025 15:00:00)

15:21

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

15:14

Tallinna linnavolikogu valis esimeheks Mihhail Kõlvarti

15:11

Nõusolekuseaduse eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

15:10

Energiafirma BP loobus vesinikuprojektist Inglismaal

14:56

Euroopa Politsei Spordiliit tähistas Tallinnas liidu 75. aastapäeva

14:51

Kell 20 "Impulsis": mis saab Ukrainast?

14:51

"Impulss": mis seob Donald Trumpi ja Vladimir Putinit?

14:35

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.12

Kaljulaidi sõnul ei ole USA-d mõnitava Jürgen Ligi koht valitsuses

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

12:58

Ukraina droonirünnak süütas Orjoli oblastis energiakompleksi Uuendatud

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole must-valget õigushinnangut

01.12

Marek Kohv: viimane aeg on mõista, et USA valitsus ei ole enam Ukraina toetaja

09:04

Poola leht: rünnakuid Euroopas korraldab otse Putinile alluv GRU eriüksus

08:32

Euroopa Keskpank keeldus tagamast Vene külmutatud varade arvel laenu Ukrainale

11:55

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktoriks saab Jüri Käosaar Uuendatud

06:43

EISA juhatuse staažikaim liige Sigrid Harjo lahkub ametist

01.12

Tööplönn ja mahlamüts: vaata selle aasta uusi sõnu sõnaveebist

ilmateade

loe: sport

15:21

Tamm langes Vietnamis paarismängus välja

14:56

Euroopa Politsei Spordiliit tähistas Tallinnas liidu 75. aastapäeva

14:26

Heat alistas vinge spurdi toel Clippersi, Suns Lakersi

13:53

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

loe: kultuur

15:19

Galerii: esilinastus Mikk Mägi lühianimatsioon "Peetrikese jõulurobot"

14:35

Galerii: Priit Võigemast lavastab Estonias ooperit "Väike kaval rebane"

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:27

Indrek Koff: lemmikkirjanik on põhimõtteliselt mõttekaaslane

loe: eeter

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:11

Toidublogija: hurmaa sobib nii soolaseks ampsuks kui ka magustoiduks

10:58

Selgusid tänavused raadioauhindade nominendid

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

Raadiouudised

13:15

Riigikogu võttis Kalle Grünthalilt saadikupuutumatuse

12:25

Raadiouudised (02.12.2025 12:00:00)

10:30

Grippi haigestumine on tõusuteel

10:30

Erisaadik Witkoff on taas Moskvas

09:25

Raadiouudised (02.12.2025 09:00:00)

01.12

Päevakaja (01.12.2025 18:00:00)

01.12

Eesti saartalitlusvõime tagavad lähiaastatel Narva põlevkivijaamad

01.12

Ida-Viru kutsehariduskeskus viib erialad üle täielikult eestikeelsele õppele

01.12

Kaitseliit sai kätte reservväelaste fondi toel ostetud luure- ja vaatlusdroonid

01.12

Vene varilaevastiku ründamisele pole selget õigushinnangut

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo