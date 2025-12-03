X!

Eesti ei soovi EL-i ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

Eesti
Noored kasutamas nutitelefone
Noored kasutamas nutitelefone Autor/allikas: Anna Urackchina/ERR
Eesti

Europarlament kutsub liikmesriike üles keelama sotsiaalmeedia alla 16-aastastele. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta sõnul tuleks aga sotsiaalmeedia probleemidega tegeledes alustada sellest, et sotsiaalmeediaplatvormid täidaksid Euroopa Liidus kehtivaid seadusi.

Euroopa Parlament on teinud ettepaneku kehtestada Euroopa Liidus ühine vanusepiir sotsiaalmeediaplatvomidele ligi pääsemiseks. Idee järgi saaks sotsiaalmeediat tulevikus kasutada lapsevanemate loal alates 13. eluaastast, ilma vanemate loata aga alates 16. eluaastast.

Pakosta (E200) sõnul toetab Eesti Euroopa Komisjoni ideed kokku kutsuda ekspertgrupp, et arutada, kuidas sotsiaalmeedia negatiivseid mõjusid vähendada. Küll aga ei soovi Eesti sotsiaalmeediat noortele n-ö kinni keerata.

"Selline üldise vanuse tuvastuse sisseviimine, mis tähendab ka seda, et absoluutselt kõik inimesed peavad hakkama oma identiteeti tõestama ja kinnitama – see ei ole õige tee, noortel on väga lihtne sellest mööda minna," rääkis Pakosta.

Piirangute kehtestamise asemel peaks tema hinnangul mõtlema hoopis, kuidas sotsiaalmeedia platvormid täidaksid Euroopas kehtivaid õigusnorme.

"Sotsiaalmeediale me oleme Euroopas pannud väga teravad ja tugevad nõudmised just laste, alaealiste kaitseks, aga me ei näe, et neid täidetaks. Tegelikult peab palju jõulisemalt peale suruma, et sotsiaalmeedia platvormid oma vastutust ja ülesandeid täidaksid ja tagaksid selle, et laste tervis ja ohutus on hoitud," ütles Pakosta.

Eesti eurosaadikutest hääletas europarlamendis idee vastu näiteks ka Jüri Ratas (Isamaa), kelle sõnul paberile pandud piirangud reaalelus ei tööta.

"Iga selline regulatsioon, et see üldsegi oleks mingilgi määral tõsiseltvõetav, eeldab ju seda, et mis on see kontrollmehhanism, kes seda kontrolli või järelevalvet teostab, mis on need karistused  või sanktsioonid. Ma arvan, et kordades õigem on panustada sellesse, et noortele selgitada, mis on ohud, läbi kooli ja koduse kasvatuse," sõnas Ratas.

Sel nädalal vastas Pakosta ka üheksa riigikoguliikme arupärimisele noorete sotsiaalmeedia kasutamise piirangute arutelude kohta Euroopa Liidus. Arupärimise koostaja, riigikogu liikme Madis Kallase (SDE) sõnul teeb ministri seisukoht murelikuks.

"Praegu meie hinnangul valitsus ja vastava valdkonna eest vastutav minister ei tegele piisavalt tõsiselt. Vaja oleks uusi lahendusi, vaja oleks mingisuguseid teistsuguseid sekkumisi. Olemasolevad n-ö regulatsioonid ei ole olukorda mitte kuidagi paremaks teinud," ütles Kallas.

Pakosta sõnul on vanusepiirangu kehtestamisel olemas terve rida viise, kuidas võivad tulla n-ö valeteated. "Näiteks kui sotsiaalmeediaplatvorm hakkab analüüsima kasutajate kasutusharjumuste või keelekasutuse pealt, et kui vana see inimene võiks tegelikult olla, siis võib hoopis valede tulemusteni see asi jõuda ja me tegelikult sellist, kõikide kasutajate profileerimist, eriti laste profileerimist näha ju ei taha," märkis ta.

Kallas lisas, et Eesti üksinda suurte sotsiaalmeediagigantide vastu tõesti ei saa, aga eelmainitud piirangute jõustamiseks tulekski koostööd teha Euroopa Liidu üleselt. "Mis ei tähenda, et Eesti ei võiks olla siin üks teenäitaja, üks initsiatiivihoidja. Ühiselt ma arvan on reaalne, mida me suudaksime saavutada," ütles ta.

Toimetaja: Valner Väino

Eesti ei soovi EL-i ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

