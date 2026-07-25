X!

Tarbijad saavad suurema õiguse nõuda tootjalt seadmete parandamist

Eesti
Katkised kodumasinad.
Katkised kodumasinad. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Justiits- ja digiministeeriumil valmis seaduseelnõu, mis annab tarbijatele suuremad õigused nõuda toodete parandamist. Tootjad on kohustatud tagama varuosade kättesaadavuse ja remondivõimalused ka pärast müüja vastutuse lõppemist.

Ministeeriumi algatatud eelnõu eesmärk on muuta elektroonikatooted vastupidavamaks ja suurendada ka nende parandamise võimalusi.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rääkis, et praegu läheb üldjuhul kodumasina parandamine rohkem maksma kui uue ostmine. Seetõttu on eelnõu üks eesmärk see, et tootjad teeksid vastupidavamaid tooteid.

"Tootjavastutus pikeneb kolmele aastale ja kui seal on midagi vaja parandada, mis ei ole mitte inimese tekitatud viga, vaid mis on kehvast toote kvaliteedist tulnud viga, siis selle asja parandamise peab tõesti tootja kinni maksma. Tootja garantii pikeneb parandamise korral kahelt aastalt kolmele aastale," rääkis Pakosta ERR-ile.

Jüri Rütman Netiabi hoolduskeskusest rääkis, et inimesed on seadmete parandamisest küll huvitatud, kuid tuleb ette olukordi, kus uue seadme ostmine on mõttekam. Tema hinnangul sõltub varuosade kättesaadavus seadme vanusest.

"Kuni kümme aastat vanade toodete puhul saab reeglina ikkagi varuosi tootjalt, aga vanemate seadmete puhul mitte. Selline kümme aastat on piiripealne vanus," ütles Rütman.

Pakosta sõnul peaks seaduseelnõus olevad muudatused varuosade probleemi leevendama.

"Lisaks peab tootja tagama selle, et need varuosad on ka olemas. Praegu on olnud ka selliseid olukordi, eriti Eestis, kus on väike turg, et sageli ei ole lihtsalt varuosad kättesaadavad olnud, seda on meile parandajad ise öelnud," ütles minister.

Pakosta sõnul ei mõjuta eelnõu Eesti tootjaid. Tõenäoliselt hakkavad Eesti kodutehnika müüjad kasutama rohkem tootjaid, kelle esindus on Euroopas Liidus.

"Kui teil läheb asi katki kolme aasta jooksul pärast selle ostmist, siis tegelikult on tootja kohustatud selle ära parandama ja kui tootjat või tema esindust Euroopa Liidus ei ole, siis peab müüja korraldama selle parandamise. Nii et müüjatele muutub selliste toodete müük, kus parandamine ei ole korraldatud, väheatraktiivseks," tõdes Pakosta.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

igaühel oma pill

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:18

Belgia vahistas NATO staabis tegutsenud spiooni

12:15

Pärimuslaulik meestelaulutoast: siin saab karvaseid laule laulda

12:09

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

12:09

ERM-is avati Monster Chetwyndi mänguline osalusnäitus "Saba ja sarvedega"

12:07

Rumeenia teatas juba teise võõrdrooni allatulistamisest

11:48

Prantsuse võimud evakueerivad metsatulekahjude tõttu Bordeaux' ümbruse elanikke

11:32

Tallinn kuulutas välja olümpiaujula rajamise hanke

11:31

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

11:05

Lavakast lavale | Robi Varul

10:56

Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

24.07

Politsei seostab viimastel päevadel Tallinnas tabatud illegaale rändesurvega

24.07

Kümned Elroni rongid seisavad Tapa jaamas jõude

24.07

Sõja 1612 päev: Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Uuendatud

24.07

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin

24.07

Sügisel algab Tallinna-Tartu maantee järjekordse 2+2 lõigu ehitus

24.07

Tallinna lennujaam Air Balticu lahkumise korral paanikaks põhjust ei näe

10:23

Ukraina õhurünnakud tabasid Belgorodi ja Rostovi oblastit Uuendatud

24.07

Ülevaateuuring: neli tassi kohvi päevas teeb südamele head

24.07

Lugeja küsib: miks poepiim hapnemise asemel halvaks läheb?

ilmateade

SPORT

12:09

MM-il säranud Cabo Verde puurilukk siirdus Tšiilisse

11:31

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

10:56

Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

10:22

Sikk kerkis golfi U-16 EM-il ainuliidriks

loe: kultuur

12:09

ERM-is avati Monster Chetwyndi mänguline osalusnäitus "Saba ja sarvedega"

11:05

Lavakast lavale | Robi Varul

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

09:03

Fotod: Vabaduse galeriis avati Uno Roosvalti juubelinäitus "Kodused rannad"

loe: eeter

12:15

Pärimuslaulik meestelaulutoast: siin saab karvaseid laule laulda

10:33

Tõnu Piibur: kodudes leidub veel vanatehnikat, mis väärib taastamist

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

24.07

Loomaökoloog Tuul Sepp: ühel hetkel võiks lagrits ka mandrile tagasi jõuda

Raadiouudised

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

24.07

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

24.07

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

24.07

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

24.07

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

24.07

Rootsis on päevakorras "igaveste" kemikaalide keeld

24.07

Raadiouudised (24.07.2026 15:00:00)

24.07

Lähipäevad toovad vihma, aga ilm püsib soe

24.07

Läti valitsus peab Air Balticu osas läbirääkimisi strateegilise investoriga

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo