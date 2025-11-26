X!

Europarlament toetas vanusepiirangu kehtestamist sotsiaalmeedia kasutamisel

Välismaa
Noored kasutamas nutitelefone
Noored kasutamas nutitelefone Autor/allikas: Anna Urackchina/ERR
Välismaa

Euroopa Parlament toetas kolmapäeval resolutsiooni, mis kutsub liikmesriike üles kehtestama sotsiaalmeedia kasutamise vanusepiiriks 16 aastat.

Oktoobris avaldatud ettepaneku järgi sooviti kehtestada liidus ühtne vanusepiir 16 aastat – sellest vanusest nooremad ei tohiks sotsiaalmeediaplatvormidele ligi pääseda, välja arvatud juhul, kui lapsevanem või eestkostja annab selleks loa.

Ettepanek kutsus üles kehtestama ka absoluutset vanusepiiri 13 aastat, millest nooremad ei tohiks sotsiaalmeediat kasutada mitte mingil juhul. Sama vanusepiir kehtiks videojagamisteenustele ja tehisintellektist kaaslastele.

Parlamendi resolutsioon ei ole õiguslikult siduv.

Sotsiaalmeediaplatvormid, sealhulgas Tiktok, Facebook ja Snapchat, nõuavad kasutajaks registreerimisel vähemalt 13-aastast vanust. Lastekaitsjate hinnangul on kontroll aga ebapiisav ning mitme Euroopa riigi andmed näitavad, et sotsiaalmeediakonto on suurel hulgal alla 13-aastastel lastel.

Riikides kehtivad sotsiaalmeedia kasutamisel erinevad vanusepiirid.

Belgias lubab 2018. aastal vastu võetud seadus luua sotsiaalmeediakonto ilma vanemate loata alates 13. eluaastast.

Prantsusmaal võeti 2023. aastal vastu seadus, mis kohustab sotsiaalmeediaplatvorme küsima alla 15-aastastelt konto loomiseks vanemate nõusolekut. Kohaliku meedia andmetel ei ole seadust tehnilistel põhjustel veel rakendatud.

President Emmanuel Macroni kokku kutsutud ekspertkogu soovitas 2024. aasta aprillis kehtestada rangemad reeglid, sealhulgas keelata mobiiltelefonid alla 11-aastastele ja internetiühendusega telefonid alla 13-aastastele. Pole teada, millal seadus vastu võetakse ja kui palju see ekspertide soovitusi arvestab.

Saksamaal tohib 13–16-aastane alaealine sotsiaalmeediat kasutada vaid vanemate nõusolekul. Lastekaitsjad peavad kontrolli ebapiisavaks ja nõuavad kehtivate reeglite rangemat jõustamist.

Itaalias vajavad alla 14-aastased lapsed sotsiaalmeediakonto loomiseks vanemate nõusolekut. Sellest vanusest alates luba enam ei nõuta.

Hollandis puudub sotsiaalmeedia kasutamise vanusepiirangut reguleeriv seadus, kuid valitsus keelustas 2024. aasta jaanuarist nutiseadmed klassiruumides. Erandid kehtivad digiõppe, tervislikel põhjustel või erivajaduste korral.

Briti valitsus võttis 2023. aastal vastu veebiturvalisuse seaduse, mis kehtestab rangemad nõuded sotsiaalmeediaplatvormidele nagu Facebook, Youtube ja Tiktok, sealhulgas vanuselised piirangud. Seadust rakendatakse alates 2025. aastast. Siiski ei ole astutud samme, et kehtestada alaealistele sotsiaalmeedia kasutamiseks kindel vanusepiir.

Norra valitsus tegi 2024. aasta oktoobris ettepaneku tõsta vanusepiiri, millest alates võivad lapsed ise sotsiaalmeedia kasutustingimustega nõustuda, 13 aastalt 15-le. Samas jääks vanemale õigus anda nõusolek ka nooremate laste eest.

Norra vasaktsentristlik valitsus töötab ka eelnõu kallal, mis seaks sotsiaalmeedia kasutamise absoluutseks vanusepiiriks 15 eluaastat, kuid pole teada, millal see parlamenti jõuab.

Valitsuse andmetel kasutavad sotsiaalmeediat pooled Norra üheksa-aastastest lastest.

Austraalia võttis 2024. aasta novembris vastu seaduse, mis kohustab tehnoloogiahiide – alates Instagrami ja Facebooki omanikust Metast kuni Tiktokini – takistama alaealiste ligipääsu platvormidele. Nõude eiramisel ähvardab ettevõtteid kuni 49,5 miljoni Austraalia dollari (ligi 27 miljoni euro) suurune trahv. Riik on piirangu jõustamise meetodeid katsetatud alates jaanuarist ning keeld hakkab kehtima 10. detsembril.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

tee oma valik!

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:53

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

18:49

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

18:48

Eesti ehitusturg ei ole aastatagusega võrreldes eriti elavnenud

18:45

Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi tähtaja kaks kuud edasi

18:44

Aigro: esimene tõuge jäi hilja peale, teine oli rapsakas

18:42

Eesti loodab taastada Kasahstani teravilja transiidi

18:40

Päevakaja (26.11.2025 18:00:00)

18:40

Riigikogus esindatud erakonnad leiavad, et erakonnaseadus vajab täpsustamist

18:35

Saarde vald kaalub Kikepera soostamise asjus kohtusse pöördumist

18:31

Riigikogu parteide hinnangul tuleks erakonnaseadust muuta

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.11

Väidetavalt nõustus Ukraina rahulepingu põhitingimustega Uuendatud

25.11

Norra kaalub kõrgete elektrihindade tõttu Euroopa elektrivõrgust eraldumist

25.11

Politico: Rubio keeldub kahepoolsest kohtumisest Kallasega

11:58

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

16:35

Ukraina droonid tabasid Venemaa elektroonikatehast Uuendatud

25.11

Hiinlased küsivad Vene sõjakompleksi varustamise eest üha krõbedamat hinda

11:23

Peeter Kaldre: viimane rahusuvi?

11:49

Mirjam Mõttus: kui tikk-kontsadel BSH saabub ummamuudu liina

07:20

Reuters: Lukoili kaasasutaja müüs osaluse Vene naftahiiglases

13:41

USA uus suursaadik saabus Eestisse Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:44

Aigro: esimene tõuge jäi hilja peale, teine oli rapsakas

18:01

Aigro sai Faluni suurel mäel 26. koha, Kraft põrus teises voorus Uuendatud

17:35

Arbeiter hakkab juhendama Viimsi noormehi

16:28

Arand jätkab F1 hooaega Saudi Araabia etapiga

loe: kultuur

18:53

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

18:49

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

17:02

Havryil Sydoryk annab esimese avaliku kontserdi pärast "Klassikatähtede" võitu

16:51

Tallinnas esineb Ateena alternatiivse popmuusika produtsent Evita Manji

loe: eeter

14:45

Triinu Upkin: punkmässballett väljendab meie arvamust kultuuripoliitikast

12:44

Lauri Räpp: raske haigus muutis treppidel liikumise peaaegu võimatuks

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

10:25

Maiken: ma ei kahetse, et oma lauljakarjääri lõpetasin

Raadiouudised

17:05

ERJKi juht: erakondade rahastamise seadus on lünklik ja vajab muutmist

16:40

Isamaa sai Tartus paika abilinnapeakandidaadid

15:45

Narva soojusvõrk lükkas soojuse ostukonkursi pakkumiste tähtaja kahe kuu võrra edasi

15:40

Pöördumine riigikogule: kvalifikatsioonita õpetaja palk langeks 1820 eurolt 886 eurole

15:30

Raadiouudised (26.11.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (26.11.2025 12:00:00)

10:00

Pärnu uus koalitsioon tahab varem koostatud eelarve ümber teha

09:55

Tartu Toidupank sattus rahalistesse raskustesse

09:50

Välisministeerium valmistub peahoone rekonstrueerimiseks

09:20

Raadiouudised (26.11.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo