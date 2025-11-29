Trump lubas tühistada Bideni allkirjamasinaga signeeritud täitevkorraldused

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump teatas reedel, et tühistab kõik endise presidendi Joe Bideni täitevkorraldused, mis on allkirjastatud nn allkirjamasina ehk autopeniga, kirjutab WSJ.

Trump väitis sotsiaalmeedias avaldatud postituses, et allkirjamasinat kasutanud inimesed tegid seda ebaseaduslikult. "Joe Biden ei olnud autopeni protsessiga seotud ja kui ta väidab, et oli, esitatakse talle valeütluse andmise süüdistus," lisas Trump, esitamata oma väitele tõendeid.

Valge Maja ei vastanud reedel WSJ kommentaaripalvele. Samuti keeldus Trumpi sotsiaalmeedia sõnavõttu kommenteerimast Bideni pressiesindaja.

Biden on varem eitanud, et tema abilised oleksid kasutanud allkirjastamisseadet armuandmiste ja karistuste kergendamise allkirjastamiseks ilma tema heakskiiduta.

Allkirjastamisseadmeid, mis võimaldavad dokumentidele automaatselt allkirja lisada, on varem kasutanud nii demokraatidest kui ka vabariiklastest presidendid.

Trump on öelnud, et seadet ei tohiks kasutada olulistel dokumentidel kasutada, varem sel aastal sõnas ta, et on kasutanud seadet ebaoluliste dokumentide allkirjastamiseks.

Presidentidel on seaduslik õigus oma eelkäijate allkirjastatud täidesaatvaid korraldusi tühistada. Seega võiks Trump potentsiaalselt tühistada mitmeid Bideni algatusi või armuandmisi, oma ametiaja lõpus kergendas Biden ka tuhandeid karistusi.

Õigusteadlaste sõnul puudub siiski mehhanism, millega kord antud armuandmine tagasi võtta.

Pärast valimisi on vabariiklased kritiseerinud Bideni autopeni kasutamist ja seadnud kahtluse alla tema vaimse võimekuse selle kasutamiseks loa andmisel. Seejuures ütles Biden suvel antud intervjuus, et andis kõik korraldused armuandmiseks ja karistuste kergendamiseks suuliselt, milleks on presidendil õigus.

Vabariiklaste juhitud esindajatekoja järelevalvekomitee soovitas eelmisel kuul justiitsministeeriumil uurida kõiki Bideni täidesaatvaid korraldusi ja teha kindlaks, kas ta andis nende allkirjastamiseks loa. Komitee sõnul ei dokumenteerinud Bideni abilised, et Biden oli otsused heaks kiitnud enne, kui nad kasutasid autopeni.

Peaprokurör Pam Bondi ütles eelmisel kuul, et tema meeskond "vaatab läbi Bideni administratsiooni teadaolevat autopeni kasutamist armuandmiste puhul".

USA justiitsministeerium kiitis presidendi autopeni kasutamise heaks George W. Bushi administratsiooni ajal, öeldes, et president võib delegeerida allkirja, kuid mitte otsuse dokumendi allkirjastamiseks.