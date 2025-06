Trump uurib automaatse allkirjastamise seadme kasutamist Bideni poolt

"Vaatamata Bideni kognitiivsetele puudujääkidele andis Valge Maja välja üle 1200 presidendi allkirjastatud dokumendi, nimetas ametisse 235 kohtunikku ning andis välja rohkem armuandmise ja karistuse leevendamise korraldusi kui ükski teine ​​administratsioon USA ajaloos," seisab Trumpi memorandumis. Samuti et 2024 aasta detsembris leevendas Biden 37 surmamõistetud kurjategija karistust.

Vähiga võitlev Biden ütles, et ta vastutab oma administratsiooni ajal tehtud otsuste eest ja andis mõista, et Trumpi sammu eesmärk on juhtida ameeriklaste tähelepanu kõrvale kongressis menetletavalt seaduseelnõult, mis pikendaks maksukärpeid jõukatele.

Trump on pikalt väitnud, et demokraadist Biden, kes alistas ta 2020. aasta presidendivalimistel, oli vaimselt ebakompetentne. Samuti on Trump väitnud, et allkirjamasina ehk (ingl k autopen) kasutamine memode, täidesaatvate korralduste ja armuandmiste allkirjastamiseks Bideni nelja-aastase ametiaja jooksul võis olla ebaseaduslik ja muuta need dokumendid kehtetuks.

Parempoolse mõttekoja Heritage Foundation uuring juhtis märtsi alguses tähelepanu, et peaaegu igal Bideni presidendiaja dokumendil oli identne allkiri – see hõlmas ka mõningaid armuandmisi, mis anti Washingtonis 2022. aasta detsembris kuuele süüdimõistetule ajal, mil Biden oli USA Neitsisaartel puhkusel.

Kolmapäeva hilisõhtuses avalduses lükkas Biden need süüdistused tagasi.

"Olgu selge: ma tegin otsuseid oma presidendiaja jooksul. Ma tegin otsuseid armuandmiste, täidesaatvate korralduste, seadusandluse ja proklamatsioonide kohta. Igasugune väide, et ma seda ei teinud, on naeruväärne ja vale," ütles Biden avalduses.

Bideni meeskond ütles, et allkirjamasina kasutamine on väljakujunenud õiguspraktika.

Biden (82) astus eelmisel aastal Demokraatliku Partei presidendikandidaadi kohalt tagasi pärast katastroofilist debatti Trumpi vastu. Pärast debatti tõstatus mure tema vanuse ja võime pärast teenida veel neli aastat riigijuhina. Trump alistas novembris endise asepresidendi Kamala Harrise, kellest sai Demokraatliku Partei presidendikandidaat Bideni asemel.

Bideni kantselei teatas eelmisel kuul, et endisel presidendil diagnoositi agressiivne eesnäärmevähi vorm. See areng ja uus raamat, mis viitab demokraatide siseringi esindajate murele Bideni vaimse tervise pärast tema ametiaja lõpus, on toonud endise presidendi tervisele taas tähelepanu alla.

Ametis olles eitasid Bideni abilised tema vaimse teravuse langust, isegi kui nad tunnistasid tema vananemist.

Trump on jätkanud Bideni kritiseerimist riigi praeguste probleemide pärast. Trumpi samm uurida Bideni tegevust võimuloleku ajal on viinud selle kriitika uuele tasemele.

Trump käskis oma Valge Maja nõunikul koostöös justiitsministriga uurida, kas "teatud isikud sepitsesid vandenõu avalikkuse petmiseks Bideni vaimse seisundi osas ning teostasid presidendi volitusi ja kohustusi põhiseadusevastaselt".

Juurdluse käigus uuritakse ka automaatselt allkirjastatud dokumente, seadme kasutamist juhendanud isikuid ja kõiki püüdlusi avalikkuse eest "sihipäraselt varjata" Bideni füüsilise ja vaimse tervise kohta käivat teavet.

"Viimastel kuudel on üha ilmsemaks saanud, et endise presidendi Bideni abilised kuritarvitasid presidendi allkirjade võimu, kasutades autopen-i Bideni kognitiivse võimekuse languse varjamiseks," seisis memos. "On tõsiseid kahtlusi otsustusprotsessi ja isegi Bideni teadlikkuse osas ... tema nimel tehtavatest toimingutest."

Trumpi justiitsministeeriumi kõrge ametnik ütles esmaspäeval töötajatele, et talle on antud korraldus uurida, kas Biden oli pädev ja kas teised on teda ära kasutanud allkirjamasina abil, kui ta andis ametiaja lõpus oma pereliikmetele ja surmamõistetud vangidele armu.