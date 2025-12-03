Novembrikuu uute sõiduautode müük oli 64 protsendiga miinuses

Eestis leidis novembris 1184 ostja uut sõiduautot, mis jäi 2024. aasta sama kuu tulemustele alla 64,3 protsenti. Võrdlusbaas oli samas väga kõrge, sest mullu olid automaksu kehtestamise eel müüginumbrid keskmisest ligi kaks korda suuremad.

Tänavu on Eestis 11 kuuga müüdud kokku 11 872 uut sõiduautot ehk 45,6 protsenti vähem kui möödunud aasta samal perioodil, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL).

Jätkuvalt oli populaarseimaks automargiks Škoda, milliseid osteti 171. Kaugele maha ei jäänud müüginumbrites Toyota (160) ja Renault (155). Mudelite esikolmikus figureerisid samad automargid – enim eelistasid tarbijad Škoda Octaviat, milliseid müüdi 79. Järgnesid Renault Captur (70) ja Toyota RAV4 (56).

Novembris moodustasid ligi kaks kolmandikku (62,6 protsenti) kogumüügist hübriidautod, bensiiniautode osakaal oli 24,5% ja elektriautode osakaal 5,5%.

Eelmiste kuudega võrreldes stabiilsena püsib ka tarbesõidukite müük ja novembris anti klientidele üle 280 uut tarbesõidukit, mida on 41,7 protsenti vähem kui eelmise aasta novembris. Kokku on tänavu 11 kuuga müüdud 2922 uut tarbesõidukit ehk 31,6 protsenti vähem kui möödunud aastal samal perioodil. Automarkide esikolmiku moodustasid Peugeot (71 müüdud sõidukit), Renault (58) ja Toyota (22). Veokeid müüs enim Scania.