Eurowings hakkab kevadest Tallinnast Düsseldorfi lendama

Saksa lennufirma Eurowings avab alates kevadest otseliini Tallinna ja Düsseldorfi vahel.

Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg ütles ERR-ile, et Eurowings alustab otselende Düsseldorfi 1. mail 2026.

Lennud toimuvad kaks korda nädalas, esmaspäeviti ja reedeti. Lennuaeg on kaks tundi ja 30 minutit.

Lennupiletid tulevad müüki selle nädala jooksul Eurowingsi kodulehel.

Praegu saab Eurowingsiga Tallinnast Prahasse lennata.