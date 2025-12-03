X!

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

Sergei Teplov.
Tallinna haridusamet tegi ettepaneku vabastada ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Sergei Teplovi. Tallinna abilinnapea Aleksei Jašini sõnul on vallandamise põhjuseks vastuseis eestikeelsele haridusele üleminekule.

Jašin kinnitas ERR-i venekeelsele portaalile rus.err, et ettepanek Teplovi vallandamiseks on tehtud. Tema sõnul kontrollisid Kesklinna vene gümnaasiumi nii haridusministeerium kui ka Tallinna linnakontroll ning tuvastati kooli juhtkonna tasandil vastuseis üleminekule eestikeelsele õppele.

"Mitmed õpetajad, kes olid registreeritud laborandi või spetsialistina ja kellel puudus vastav keelekategooria, andsid ikkagi tunde, kuigi väidetavalt andsid neid teised eesti keelt oskavad õpetajad. Ja see pole üksikjuhtum," lausus Jašin.

Kuivõrd taolisi juhtumeid oli koolis palju, polnud Tallinna haridusameti hinnangul võimalik Teploviga koostööd jätkata.

"See juhtum erineb oluliselt olukorrast kõigis teistes koolides. Olukord on eskaleerunud just sel õppeaastal," märkis Jašin.

Jašin ise sai kontrolli tulemustest teada teisipäeval ning haridusamet tegi siis ettepaneku Teplov ametist vabastada.

Linnavalitsus pole ametist vabastamist veel kinnitanud, mis tähendab, et seda peab tegema uus linnavalitsus.

"Aga olukord on minu arusaamist mööda üsna mustvalge. Ja linnavalitsuse otsus on puhas formaalsus. Linnavalitsus peab lihtsalt haridusosakonna esitatud töölepingu lõpetamise teadmiseks võtma. Seega võime öelda, et Teplov vallandati," märkis Jašin.

ERR-ile saadetud kirjalikus avalduses märkis Teplov, et vallandamisteates oli tema vallandamise kuupäevaks märgitud 4. detsember.

Uut direktorit hakkab linn Kesklinna vene gümnaasiumile otsima avaliku konkursiga. Seni juhib kooli Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Natalia Vergun.

Sergei Teplov oli Kesklinna vene gümnaasiumi direktor alates 2009. aastast. Enne seda oli Teplov kolm aastat (2006–2009) Haabersti vene gümnaasiumi direktor. Teplov on olnud Keskerakonna liige alates 2005. aastast.

Toimetaja: Marko Tooming

