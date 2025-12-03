Brüsseli piirkond on juba üle 540 päeva ilma linnavalitsuseta

Ajaleht The Guardian kirjutab, et Brüsseli 89-kohalises linnavolikogus on 14 parteid ning Belgia pealinna piirkond on juba üle 540 päeva ilma linnavalitsuseta.

Brüsseli piirkonnas, mille alla kuulub Belgia pealinn, ei ole valitsust olnud alates 2024. aasta juuni valimistest.

The Guardian märgib, et Brüssel ei pruugi veel niipea uut linnavalitsust saada, sest 14 partei vahel valitsevad teravad erimeelsused. See tähendab, et poliitiline ummikseis jätkub, samal ajal vaevab linna veel ka narkootikumidega seotud jõuguvägivald.

Esmaspäeval avaldas ligi 200 äri-, teadus- ja kultuuritegelast kirja, milles kurdeti, et Brüssel on libisenud enneolematusse institutsioonilisse kriisi. Juhitakse tähelepanu, et Brüssel peab tegelema mitmete väljakutsetega, mida ei tohi enam edasi lükata. Kirjas kutsutakse Brüsseli juhte kohtuma, et sõlmida kokkulepe valitsuse ja eelarve kujundamisel.

Esmaspäeval toimunud poliitilise ummikseisu vastasel meeleavaldusel vilistasid Brüsseli elanikud parlamenti sisenevad poliitikud välja.

Ummikseis tekkis pärast viimaseid valimisi, kus makse kärpiv liberaalne Reformi partei kerkis suurimaks prantsuskeelseks jõuks. Hollandi keelt kõnelevate valijate seas saavutas esikoha kohalik roheliste partei. Kõnelusi raskendab veel asjaolu, et linnavalitsuses on mõlema keelerühma jaoks ette nähtud kindel arv kohti. Selle eesmärk on kaitsta Hollandi keelt kõnelevate valijate huve, kes on kakskeelses Belgia pealinnas vähemuses.

Prantsuskeelsed sotsialistid ei taha aga teha koostööd flaami parempoolse rahvusliku parteiga NVA. Samast erakonnast on pärit Belgia peaminister Bart De Wever. NVA on pooldanud Belgia hollandikeelse poole Flandria suuremat iseseisvust. Sotsialistid leiavad samas, et NVA ei toeta mitmekesisuse edendamisega seotud poliitikat. Flaami liberaalne partei VLD on aga öelnud, et ilma NVA-ta ei liitu nad linnavalitsusega.

Kohalik ajaleht Bruzz teatas samas, et Brüsseli piirkonna eelarvepuudujääk tõuseb aasta lõpuks 1,6 miljardi euroni. Praegu on ametis ajutine valitsus, kuid see ei saa olulisi otsuseid langetada. Suured ehitusprojektid on peatatud ja investeeringud külmutatud.