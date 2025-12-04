Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

Kaitseminister Hanno Pevkur saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mille eesmärgiks on kiirendada riigikaitseks oluliste objektide planeerimist ja ehitamist. Muu hulgas tähendab see planeerimismenetluse ajal esitatavate kaebuste hulga piiramist.

"Meie soov on kehtestada riigikaitse seisukohalt oluliste ehitiste kiiremat valmimist tagavad eritingimused. Näiteks võimaldaksid muudatused vahele jätta mitmest etapist koosneva planeerimismenetluse, oluliselt lihtsustada erinevaid ehitamiseks vajalikke protsesse ja mõningal määral kaebeõigust piirata," sõnas Pevkur.

Kaitseminister tõi näiteks, et kehtiva seaduse järgi on võimalik planeerimismenetlusest kuni ehitise kasutusele võtmiseni esitada vähemalt viis kaebust, igaühe puhul ka esialgse õiguskaitse taotlus. See teeb kokku vähemalt kümme vaidlust ühe ehitise rajamiseks, nentis Pevkur.

"Riigikaitse vaatest seavad nii arvukad ja pikad kohtuvaidlused ohtu riigikaitse efektiivse tagamise. Seega pakume välja vaidluste lahendamiseks maksimumajaks neli kuud ning kuna erinevaid loamenetlusi jääb vähemaks, väheneks sellega ka kaebemenetluste arv," ütles Pevkur.

Ta lisas, et praegused seadused pidurdavad ka kaitseväe jaoks kriitilisi tooteid valmistavate kaitsetööstusettevõtete ehitiste valmimist.

"Kuna kaitsetööstus on vältimatu osa kaitsevõimest, peab olema ka riigikaitse vaatest üliolulisi kaitsetööstusprojekte võimalik rajada kiirendatud korras. Selleks pakumegi välja seaduste muudatused, et kehtestada eritingimused ka ehitistele, mille eesmärk on riigi julgeoleku, sealhulgas sõjalise riigikaitse tagamine," täpsustas minister.

Kavandatud muudatused ei hõlma kõiki riigikaitselisi ehitisi. Eeskätt on tegu erandlike asjaoludega, mis on seotud riigi julgeoleku, sealhulgas sõjalise riigikaitse eesmärkide täitmisega.