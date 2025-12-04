X!

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

Eesti
Rahvakoosolek Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks
Rahvakoosolek Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks Autor/allikas: Jane Saluorg/ERR
Eesti

Kaitseminister Hanno Pevkur saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mille eesmärgiks on kiirendada riigikaitseks oluliste objektide planeerimist ja ehitamist. Muu hulgas tähendab see planeerimismenetluse ajal esitatavate kaebuste hulga piiramist.

"Meie soov on kehtestada riigikaitse seisukohalt oluliste ehitiste kiiremat valmimist tagavad eritingimused. Näiteks võimaldaksid muudatused vahele jätta mitmest etapist koosneva planeerimismenetluse, oluliselt lihtsustada erinevaid ehitamiseks vajalikke protsesse ja mõningal määral kaebeõigust piirata," sõnas Pevkur.

Kaitseminister tõi näiteks, et kehtiva seaduse järgi on võimalik  planeerimismenetlusest kuni ehitise kasutusele võtmiseni esitada vähemalt viis kaebust, igaühe puhul ka esialgse õiguskaitse taotlus. See teeb kokku vähemalt kümme vaidlust ühe ehitise rajamiseks, nentis Pevkur.

"Riigikaitse vaatest seavad nii arvukad ja pikad kohtuvaidlused ohtu riigikaitse efektiivse tagamise. Seega pakume välja vaidluste lahendamiseks maksimumajaks neli kuud ning kuna erinevaid loamenetlusi jääb vähemaks, väheneks sellega ka kaebemenetluste arv," ütles Pevkur.

Ta lisas, et praegused seadused pidurdavad ka kaitseväe jaoks kriitilisi tooteid valmistavate kaitsetööstusettevõtete ehitiste valmimist.

"Kuna kaitsetööstus on vältimatu osa kaitsevõimest, peab olema ka riigikaitse vaatest üliolulisi kaitsetööstusprojekte võimalik rajada kiirendatud korras. Selleks pakumegi välja seaduste muudatused, et kehtestada eritingimused ka ehitistele, mille eesmärk on riigi julgeoleku, sealhulgas sõjalise riigikaitse tagamine," täpsustas minister.

Kavandatud muudatused ei hõlma kõiki riigikaitselisi ehitisi. Eeskätt on tegu erandlike asjaoludega, mis on seotud riigi julgeoleku, sealhulgas sõjalise riigikaitse eesmärkide täitmisega.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:19

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Ligi, Taro

08:08

Putini režiim mõistis Boriss Akunini tagaselja 15 aastaks vangi

08:08

Oktoobri tööstustoodang vähenes 1,1 protsenti

08:07

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

08:05

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

07:48

Tallinna tulevane abilinnapea loodab rööbastranspordi arendamisel riigi toele

07:17

Trump leevendas autotööstuse turgutamiseks kütusesäästlikkuse nõudeid

07:00

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

05:45

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

03.12

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Tallinna lennujaam alustab reisijate lisandumise ootuses suurt laienemist

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

02.12

Sõja 1378. päev: USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga

ilmateade

loe: sport

08:07

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

03.12

Palumets lõi Slovakkias esimese liigavärava, aga sellest jäi väheks

03.12

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

03.12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

loe: kultuur

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

03.12

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

loe: eeter

03.12

70 aastat ETV-s töötanud Jüri Pääro: olen oma elu televisioonile pühendanud

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

03.12

Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

03.12

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

Raadiouudised

03.12

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

03.12

Päevakaja (03.12.2025 18:00:00)

03.12

Lääne-Virumaal Tapa vallas avati Eesti suurim linnufarm

03.12

Tallinna lennujaam alustab suurt reisiterminali laiendamist

03.12

Eesti ja Soome alustasid uuendatud rahvastikuandmete vahetust

03.12

Raadiouudised (03.12.2025 15:00:00)

03.12

Itaalias kütab taas kirgi kullareservide omandiõigus

03.12

Riik suunab koole õpilaste käitumist hindama hinnangutevabamalt

03.12

Eesti ei soovi ELi ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

03.12

Eesti ostab lähiaastatel 460 miljoni euro eest droonide tuvastus- ja tõrjesüsteeme

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo