Timpson lubas presidendi tagasilükatud seaduse samal kujul vastuvõtmisele saata

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Madis Timpson (Reformierakond) lubas president Alar Karise välja kuulutamata jäetud töölepingu seaduse muutmise seaduse uuesti riigikogu täiskogule vastuvõtmiseks saata, leides erinevalt presidendist, et tagasilükkamise aluseks olnud muudatus seaduse tekstis oli tehniline, mitte sisuline.

"Minu hinnangul ei olnud seal sisulist muudatust, tegemist oli näpuveaga, mida ikka võib ette tulla," ütles Timpson neljapäeval ERR-ile.

President viitas oma kolmapäeval avalikustatud otsuses seadus välja kuulutamata jätta sellele, et õiguskomisjoni ametnik oli pärast seaduse vastuvõtmist kolmandal lugemisel muutnud selle tekstis ühte numbrit, asendades paragrahvis 433 lõikes 2 punktis 4 toodud tekstis viite sama paragrahvi lõikele 7 viitega sama paragrahvi lõikele 6.

Timpsoni selgituse kohaselt oli aga selline muudatus igati asjakohane, kuna eelnevalt oli seadust vastu võttes jäänud tähelepanuta, et sama paragrahvi ühe lõike eemaldamisel tekstist muutus sellele järgnevate lõigete numeratsioon ehk lõikest 7 sai lõige 6.

Ning kui presidendi kantselei viitas oma otsuses seadus välja kuulutamata jätta, et ka lõige 6 sobiks sisuliselt, siis see ei olnud tegelikult seadusandja tahe, vaid ka komisjoni varasematest aruteludest saab selgelt tuvastada, et silmas peeti lõikes 7 esitatud mõtet, mis nüüd oli seoses numeratsiooni muutumisega teisenenud lõikeks 6, tõdes õiguskomisjoni esimees.

Tema kinnitusel toimus tekstiparandus vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, mis sätestab, kuidas vastuvõetud õigusaktis tuleb vigu parandada ning selles osales mitu inimest ehk tegu ei olnud ainult ühe ametniku suvaga.

Seetõttu lubaski Timpson algatada seaduse samal, ehk presidendile juba esitatud kujul uuesti vastuvõtmise riigikogu täiskogus.