Riigikogu võttis vastu paindlikku tööaega lubava seadusemuudatuse

Madis Timpson Reformierakonna fraktsioonist ütles riigikogus muudatuste vajalikkust põhjendades, et töökeskkond on muutunud ja seetõttu peab ka riik ja seadusandlus muutuma, et toetada majanduse arengut ja tööelu uuenemist.

"Töölepinguseaduse uuendamine pole juhuslik poliitiline algatus, vaid aastatepikkuse töö tulemus," lausus Timpson ja märkis, et seadust valmistati ette neli aastat.

Paindlik tööaeg tähendab, et tööandja ja töötaja saavad kokku leppida töökoormuse näiteks vahemikus 0,25 kuni 0,75 või 0,5 kuni üks. Seega on töötajal kindel minimaalne töötundide arv ja nende eest tagatud sissetulek, aga samas võimalus teha lisatunde.

Nii aitab see Timpsoni sõnul töö- ja eraelu paremini ühildada, samuti suurendab näiteks õppurite tööturul osalust ja vähendab vajadust mustalt töötada või sõlmida ebaturvalisi käsunduslepinguid.

"Paindlik tööleping ei ole sundus, kohustus, vaid alati kahepoolne kokkulepe. Töötaja ja tööandja lepivad ise tingimused kokku. Kui inimene tahab töötada tavapärase täiskoormusega, saab ta seda teha ka edaspidi," lausus Timpson.

Ka paindliku tööaja kokkuleppe korral tuleb järgida kehtivaid töö- ja puhkeaja nõudeid ehk töötunnid ja lisatunnid kokku ei tohi ületada täistööaega. Nende jaoks, kes töötavad edasi tavapärase täistööajaga või osakoormusega töölepingu alusel, ei muutu midagi.

Seadusemuudatusega taastatakse ka varasem pikaaegne iganädalase puhkeaja praktika, mille kohaselt iganädalane järjestikune puhkeaeg hõlmab ka igapäevast puhkeaega.

See tähendab, et tavapärase tööaja arvestuse ehk esmaspäevast reedeni vältava töö korral tuleb töötajale tagada 48 tundi järjestikkust puhkeaega ning summeeritud tööaja arvestuse korral ehk graafikuga töö puhul 36 tundi puhkeaega.

Töölepingu seaduse muudatustega pöörati tagasi ka hiljuti õppimiskohustuse ea tõstmise tõttu jõustunud ja avalikkuses palju vastukaja saanud muudatus, millega hakkas 15–17-aastastele põhikooli lõpetanud alaealistele automaatselt kehtima tööaja piirang.

Edaspidi võivad põhikooli lõpetanud alaealised töötada soovi korral ja vanema nõusolekul kooli kõrvalt kuni täistööajaga.

Tööandjate keskliidu volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp nimetas paindliku tööaja kehtestamist viimase kümne aasta parimaks uudiseks tööõiguse nüüdisajastamises.

"Mõned osapooled on töötajaid alusetult ja vastutustundetult selle muudatuse suhtes hirmutanud, kuid üha enam töötajaid küsib oma tööandjalt paindlikkust ning tööandjad tahavad selles võimalusel vastu tulla, sest vajalike oskustega inimesed on kalleim vara," lausus Käpp.

Ta märkis, et seni on tööandjad sõlminud lisatöö tarbeks sageli võlaõiguslikke lepinguid või töötatakse mustalt, ilma tagatisteta. Paindlik tööleping pakub aga samasuguseid õigusi nagu tavapärane tööleping, sealhulgas puhkust, ravikindlustust ja miinimumtasu.

Keskerakonna fraktsiooni liige Vladimir Arhipov ütles riigikogus, et see muudatus ei suurenda töötajate iseseisvust ega võimalusi, vaid annab tööandjale võimaluse otsustada, millal ja kui palju ta tööd pakub, jättes riskid töötaja kanda.

"Töötaja on nagu valveolekus ja mitte enda soovist, vaid sunnitult," sõnas Arhipov ja tõi välja, et seadusemuudatust on kritiseerinud ka mitmed ametiühingud, kelle hinnangul see vähendab turvatunnet ja suurendab ebakindlust.

Ka märkis Arhipov, et töötajate organisatsioone pole kuulda võetud, arutelud on olnud pealiskaudsed ja sisuline kriitika jäänud kõrvale.

Riigikogu võttis eelnõu vastu 44 poolthäälega, vastu oli 19 liiget ja erapooletuid ei olnud.