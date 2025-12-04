X!

Putin sõitis Indiasse kaitse- ja kaubandusküsimusi arutama

Välismaa
India ootab Vladimir Putinit külla
India ootab Vladimir Putinit külla Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Irina Polina
Välismaa

Moskva proovib New Delhiga süvendada energia- ja julgeolekualaseid sidemeid ning Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sõitis Indiasse.

India on üks maailma suurimaid naftaimportijaid. Üle 85 protsendi riigis tarbitavast naftast tuuakse sisse välismaalt.

Varem imporditi naftat peamiselt Lähis-Idast, kuid alates 2022. aastast on India kasutanud ära lääneriikide sanktsioone ja ostnud Venemaalt naftat turuhindadest oluliselt odavamalt.

USA kehtestas augustis aga Indiale lisatollid, kuna riik ostab naftat Venemaalt. President Donald Trump teatas enne lisatollide kehtestamist, et India ei hooli sellest, kui palju inimesi Ukrainas Vene sõjamasina tõttu sureb.

Venemaa ja India vahel on samas aastakümneid valitsenud soojad suhted. Kui 1971. aastal algas India ja Pakistani sõda, toetas Moskva avalikult toonast India peaministrit Indira Gandhit. USA asus siis aga Pakistani poolele. 

Kreml teatas enne visiiti, et Putinil ja Narendra Modil on kavas allkirjastada kaubanduslepinguid ning arutada Venemaa ja India suhete kõiki küsimusi.

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Putin ja Modi arutavad tõenäoliselt ka India plaane osta Venemaalt hävituslennukeid. Bloomberg hindab oma artiklis, et võimalik tehing Venemaaga võib India kaubandussuhteid Ühendriikidega veelgi pingestada.

"India ja Venemaa suhetes on väljakutseid. Seda eriti seoses sellega, et India teeb üha tihedamat koostööd läänega ning Venemaa on läänes muutunud üha toksilisemaks. Aga India ei loobu Venemaast kunagi täielikult," ütles ajalehele Financial Times New Delhis asuva mõttekoja Observer Research Foundation teadur Nandan Unnikrishnan. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT, Bloomberg, BNS

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:17

Eesti plaanib EL-i järgmisest eelarvest saada kuus miljardit rohkem kui sisse maksab

14:16

Päikese ja geenide ühistoime ohjab D-vitamiini teket nahas

14:01

Politico: von der Leyen distantseerib end diplomaatide petuskandaalist

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:52

RKAS kaalub Liivalaia kohtumaja müügitingimuste muutmist

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:43

Priit Toobal: kogu kultuurivaldkonna rahastusotsused tuleks anda kulkale

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

13:19

Endine peaprokurör: Margus Kurmi prokuratuurikriitikas peitub iva

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

12:01

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas Uuendatud

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

03.12

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

ilmateade

loe: sport

13:53

Kristjan Tamm ei suutnud ameeriklase võiduseeriat peatada

13:31

Eestlannade tulemused jäid IBU karikasarja avaetapil tagasihoidlikuks

12:55

Mbappe tõmbas Madridi Reali viikidele stiilselt pidurit

12:29

Jefimova ja Zaitsev jõudsid EM-il poolfinaali

loe: kultuur

13:56

Elmo Nüganen: Kaljo Kiisk oli oma olekuga väga nakatav

13:51

Mehis Heinsaar: suurim viga, mida kirjanik teha saab, on püüda kirjutada kellegi teise moodi

13:18

Arvustus. "Magavad mehed": pimedasse džunglisse kompama jättes

11:02

Rakvere teatris jõuab publiku ette jõululavastus "Päkapikkude parim puhkus"

loe: eeter

13:01

Produtsent Kristel Tõldsepp: kui teed jõulufilmi, saad pühade ajal puhata

12:44

Silmaarst: lapse nägemishäire jääb sageli märkamatuks

11:19

Puuvormidega tehtud kuldsed piparkoogid meenutavad endisaegset hiilgust

10:13

Pääru Oja: liiga tihti jõuavad lavale ainult kehavedelikud ja sopp

Raadiouudised

12:30

Tartu kultuurikeskus Siuru sai ehitusloa

12:25

Riigikogu arutab energiamajanduse arengukava

12:25

Reedel sajab kohati vähest vihma

12:25

Raadiouudised (04.12.2025 12:00:00)

11:00

Rõuge vald müüb Misso koolimaja

10:10

NATO: Ukrainale USA relvastuse ostmise programm läheb edukalt

09:55

Sotsiaaldemokraadid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

09:45

Kohati sajab vähest vihma

09:20

Raadiouudised (04.12.2025 09:00:00)

03.12

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo