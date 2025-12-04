Putin sõitis Indiasse kaitse- ja kaubandusküsimusi arutama

Moskva proovib New Delhiga süvendada energia- ja julgeolekualaseid sidemeid ning Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sõitis Indiasse.

India on üks maailma suurimaid naftaimportijaid. Üle 85 protsendi riigis tarbitavast naftast tuuakse sisse välismaalt.

Varem imporditi naftat peamiselt Lähis-Idast, kuid alates 2022. aastast on India kasutanud ära lääneriikide sanktsioone ja ostnud Venemaalt naftat turuhindadest oluliselt odavamalt.

USA kehtestas augustis aga Indiale lisatollid, kuna riik ostab naftat Venemaalt. President Donald Trump teatas enne lisatollide kehtestamist, et India ei hooli sellest, kui palju inimesi Ukrainas Vene sõjamasina tõttu sureb.

Venemaa ja India vahel on samas aastakümneid valitsenud soojad suhted. Kui 1971. aastal algas India ja Pakistani sõda, toetas Moskva avalikult toonast India peaministrit Indira Gandhit. USA asus siis aga Pakistani poolele.

Kreml teatas enne visiiti, et Putinil ja Narendra Modil on kavas allkirjastada kaubanduslepinguid ning arutada Venemaa ja India suhete kõiki küsimusi.

Uudisteagentuur Bloomberg teatas, et Putin ja Modi arutavad tõenäoliselt ka India plaane osta Venemaalt hävituslennukeid. Bloomberg hindab oma artiklis, et võimalik tehing Venemaaga võib India kaubandussuhteid Ühendriikidega veelgi pingestada.

"India ja Venemaa suhetes on väljakutseid. Seda eriti seoses sellega, et India teeb üha tihedamat koostööd läänega ning Venemaa on läänes muutunud üha toksilisemaks. Aga India ei loobu Venemaast kunagi täielikult," ütles ajalehele Financial Times New Delhis asuva mõttekoja Observer Research Foundation teadur Nandan Unnikrishnan.