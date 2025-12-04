Ministeerium tahab piirata võimalust esitada kaitserajatiste ehitamise vastu kaebusi

Kaitseministeerium soovib kiirendada riigikaitseks vajalike objektide ehitamist ja kavandab seaduseelnõu, mis piiraks oluliselt võimalusi esitada kaebusi selliste rajatiste planeerimisel ja ehitamisel. Võrokeste kongressi vanemate kogu peavanem Rainer Kuuba ütles, et kaasarääkimise võimaluse piiramine süvendab lõhet valitsuse ja inimeste vahel. Kaitseministeeriumi hinnangul on aga mitmete objektide planeerimine ja ehitamine kohtuvaidluste tõttu venima jäänud.

Kaitseminister Hanno Pevkuri kooskõlastusringile saadetud seaduseelnõu seletuskirjas tuuakse punktide kaupa välja asjaolud, mis takistavad riigikaitseliste objektide kiiret menetlemist. Need on mitmeetapilised planeerimismenetlused, näitkes asukoha eelvalik, erinevate lubade menetlus - metsateatised, ulatuslik avalikkuse kaasamine kui ka võimalus kõikides menetlusetappides tehtud otsused kohtus eraldi vaidlustada. Minister tõi välja, et parasjagu on ministeeriumil pooleli kuus erinevat vaidlust erinevates kohtuastmetes.

"Nursipalus on kaitsetööstuspargi vaidlustus, samamoodi on Ermistus, kus meil on plaan rajada täiendavaid moonaladusid, kuna me moona tõesti väga palju juurde ostame. Loomulikult, kui me vaatame kõiki neid etappe, et on võimalik vaidlustada planeeringut, metsateatiseid, ehituslubasid, projekteerimislubasid, siis me olemegi olukorras, kus riigikaitseliste ülioluliste objektide valmimine on takistatud ja seetõttu ei ole meil võimalik ka riigikaitset niimoodi arendada, nagu meil seda on vaja," ütles Pevkur.

Seaduseelnõuga soovitakse muuta ehitusseadustikku ja sellega seonduvaid seadusi - kokku üheksat seadust, et kiirendada riigikaitseliste ehitiste planeerimist ja ehitamist. See tähendab, et oluliselt piiratakse võimalust esitada kaebusi planeerimise ja ehitamise erinevatele etappidele ning kohtul tuleb esitatud kaebus menetleda nelja kuu jooksul.

"Ma kategooriliselt ei ole sellega nõus, et ühegi MTÜ õigust oleks piiratud. Küsimus on selles, et mitu korda ühte või teist asja samasisuliselt vaieldakse. Meie ettepanek on, et neid kordasid vähendatakse. Mõistlik on see vaidlus põhimõtteliselt läbi pidada ühe korra ja erinevates astmetes. Siis on selge, kas see objekt sobib või ei sobi," ütles Pevkur.

Võrokeste kongressi vanemate kogu peavanem Rainer Kuuba toob välja, et kui inimestelt võtta võimalus suurtes ja olulistes protsessides kaasa rääkida, siis süvendab see üksnes lõhet valitsuse ja inimeste vahel.

"Me oleme näinud, et kui sisulist kaasamist ei ole, siis tülid ja pahandused on garanteeritud ja kui nüüd öelda, et teil ju mingisugune võimalus on vaielda, siis on kindel, et vaidlused jätkuvad olukorras, kus inimesed on veel tigedamaks aetud keskvalitsuse suhtes. Vaenlased hõõruvad rõõmust käsi, kui nad näevad, et keskvalitsus korraldab riigis asju nii, et kodanikud lähevad keskvalitsuse peale tigedaks. Tegelikult peaks pingeid maha võtma ja valitsuse poolt on tark leida lahendused, mis kodanikele sobivad," lausus Kuuba.