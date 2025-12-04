Saaremaa vallavanemaks valiti senine politseijuht Rainer Antsaar

Ametisse kinnitatud vallavalitsus saab varasemaltki olema viieliikmeline, kus lisaks vallavanemale on veel kaks liiget Isamaast ja kaks liiget Keskerakonnast. Uus vallavanem lubab esimesena töösse võtta ja ka muutma hakata eelmise koalitsiooni poolt kokku pandud 2026. aasta eelarvet.

"Esimene asi ja me oleme sellest rääkinud ka valimiste eelsel ajal, on see Tallinna tänava rekonstrueerimine. Me leiame, et seda raha saaks hoopis kasulikumalt suunata nendesse projektidesse, kus see on ka reaalselt vajalik, et ei pea panema ühte miljonit eurot visuaalselt ilusasse tänavasse, mis ka täna töötab väga hästi. Seda enam, et meil on ka pooleli kohtukaasus kesklinna remondi osas ja see on ka mõistetav, et meil sisseelamiseks läheb aega. Kui sa küsid uuesti, et mis tunne on, siis tunne on tugev ja meeskond on mul ääretult sümpaatne ja me saame väga hästi läbi," lausus Saaremaa vallavanem Rainer Antsaar.