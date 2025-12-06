X!

Valga valla uus võim lubab suuremat ühisosa Lätiga

Foto: Helen Wright/ERR
Piiriäärses Valga vallas vahetus valimistega võim. Uued juhid lubavad avatud valitsemist ja suuremat ühisosa Lätiga. Kagu-Eesti suurim omavalitsus peaks pakkuma paremat õpikeskkonda ja suutma piirkonna huvide eest nii Tallinnas kui ka Riias paremini seista.

Maailmas pole just palju kohti, kus kaksiklinn ulatub mõlemale poole piiri. Nii saab Valkas imetleda lätlaste jõulukuuske ja Valgas teha linna vanima puithoone kõrval jõulupilti. Valga uue vallavanema Mart Kase meelest võiks kaksiklinnad rohkem ära kasutada oma ainulaadset asukohta, ühiseid võimalusi ja raudteed.

"Ei ole muud pääsu, kui tuleb elanikke juurde meelitada, nii et ettevõtlus suureneks. Siis tekib ka raha. Või kuskilt koomale tõmmata ja tegutseda efektiivsemalt. Aga raha-ei-ole suhtumine jääb inimestele pähe kinni, kui seda kogu aeg korrata. Ja siis jäävad inimesed juba ise väikeseks ja patuseks. Aga meie ei ole. Me oleme Valga üle uhked ja me teeme kõik selleks, et see linn hakkaks uuesti arenema ning inimesed tunneksid end siin elades enesekindlalt ja väärikalt," lausus Kase.

Kasel on psühholoogi, dramaturgi, turundaja, koolijuhi ja talupidaja taust. Omavalitsusjuhina võib vaja minna kõigi nende valdkondade kogemusi. Sotside, valimisliidu Valga Eest ja Heaks ning Keskerakonna koalitsioon loodab tõsta vallaelanike usku endasse ja oma kodukohta.

"Me ei ütle, et see on plaan – see on unistus, mille poole võiks liikuda. Kas on vaja teha projektiraha eest korda vanu lasteaiahooneid või ehitada kolme lasteaia asemel üks uus ja suur? Aga näeme, et näiteks Otepääl või Võrus on see protsess võtnud aastaid. Samas – laste haridus on tähtis ja hariduse üks osa on keskkond, kus nad viibivad," ütles Kase.

Valgas jäid opositsiooni Reformierakond ja Isamaaliit. Kogenud poliitik ja Valga vallavolikogu reformierakondlasest liige Margus Lepik leiab, et konkreetsust võiks uuel vallavõimul rohkem olla.

"Volikogus väga suurt ülekaalu koalitsioonil ei ole. Loodetavasti on sellel pinnal koalitsioonil väga palju põhjust teha opositsiooniga koostööd ja püüda leida toetust oma tegevusele ka opositsiooni poole pealt," lausus Valga vallavolikogu liige Margus Lepik (Reformierakond).

Toimetaja: Marko Tooming

