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Helme: vajalik toetus riigieelarvele võib tulla sotsiaaldemokraatidelt

Eesti
Martin Helme
Martin Helme Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Vähemusvalitsus otsib riigikogus opositsiooni hääli riigieelarve vastuvõtmiseks. Kuigi sotsiaaldemokraadid on öelnud, et valitsusel pole piisavalt rahalist läbirääkimisruumi, leiavad EKRE saadikud, et vajalik toetus võib lõpuks tulla just neilt.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et matemaatiliselt on opositsiooni ülekaal üsna napp ehk üks hääl. Koalitsioon on valmis opositsiooni ettepanekuid kuulama ja vastavalt võimalustele eelarves nendega ka arvestama.

"Mis on kindel, et iga ettepanekuga peab kaasas olema ka katteallikas, kust siis ettepanekutele raha tahetakse võtta. Sama kindel on ka see, et need kolm asja, kus meie ei liigu kuhugi vastu, on, et me ei ole nõus maksuküüru tagasi tooma, me ei ole nõus makse tõstma ja me ei ole nõus eelarve puudujääki suurendama," lausus Pillak.

EKRE esimehe Martin Helme sõnul on hetkel ülekaal eelarve kriitikute poolel. Samas ei pruugi rahulolematud koalitsiooni ridadest eelarvele vastu hääletada. Teada pole, mida teevad akna-alused ja teised erakonnad.

Teisipäeval ütles sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets "Aktuaalses kaameras", et nemad kauplemisega ei tegele ja otsustavad eelarve üle novembris või detsembris. Helme sõnul võib toetus eelarvele tulla just sotsidelt.

"Sotsid küll eitavad seda ja võib-olla nad ei saa ka kokkuleppele, aga Reformierakond on väga osav sellises inimeste enda poole kauplemises," sõnas Helme, lisades, et Reformierakond on ka EKRE juures maad kuulamas käinud.

EKRE eelarvet ei toeta, sest leiab, et väikeste tükkide parandamine midagi ei muuda. Fraktsioonitu Tõnis Mölder ütles, et võimalus eelarve läbiminekuks on päris suur. Plussidena nimetab ta kärpeid ja riigikaitse rahastust.

"Problemaatiline pool on see, et me liigume vastu talvele, kus kõrged elektrihinnad, küttehinnad, bensiinihinnad. Need on sellised kolm-neli märksõna, kus tuleks valitsusel teha olulisi samme. Kui need leevendused oleksid selles eelarves sees, siis ma arvan, et seda eelarvet võiks ja peaks isegi toetama," ütles Mölder.

Mölder lausus, et tõsisemad otsused tehakse pärast esimest lugemist, mis on oktoobri keskel. Keskerakond soovib toiduainete käibemaksu langetamist, mille katteallikas oleks pangamaks.

"Me ei räägi praegu riigieelarve sisust, vaid häälte arvust, et kuidas intriigidega saab hääli eelarve poolt või vastu. Minu arvates ei ole see diskussioon konstruktiivne ja pigem võiks läbi rääkida ikkagi eelarve sisu," sõnas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Riigieelarve peab enne vastu võtmist läbima riigikogus kolm lugemist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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