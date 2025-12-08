X!

Trump avaldas muret Netflixi ja Warneri tehingu pärast

Donald Trump ja Melania Trump
Donald Trump ja Melania Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP
Voogedastushiid Netflix tahab osta ligi 72 miljardi dollari eest filmi- ja telestuudio Warner Bros. Discovery. Tehing vajab veel regulaatorite heakskiitu ning president Donald Trump avaldas pühapäeval muret Warneri müügi pärast.

Trump ütles, et Netflixil on juba voogedastusturul väga suur turuosa. "Ja kui neil on Warner Brothers, tõuseb see osa palju. Ma osalen selle otsuse tegemisel," ütles Trump Kennedy Keskuse auhinnatseremooniale saabudes. 

Trump viitas sellega föderaalregulaatorite ees seisvale otsusele. Trump ei mõistnud kavandatavat tehingut siiski otsesõnaliselt hukka.

Ta kiitis ka Netflixi juhti Ted Sarandost ja ütles, et kohtus temaga eelmisel nädalal ovaalkabinetis.

"Ma austan teda, ta on suurepärane inimene. Ta on teinud ühe suurima töö filmiajaloo vallas. Kuid see on suur turuosa, see võib olla probleem," rääkis Trump. 

Netflix teatas möödunud reedel, et ostab Warneri. Tehing jahmatas Hollywoodi, kuna paljud vaatlejad eeldasid, et Warner liigub David Ellisoni juhitud Paramounti alla. 

Netflix ja Warneri voogedastusplatvorm HBO Max kontrolliksid tehingu jõustumise järel 30 protsenti USA voogedastusturust. Paramount on teatanud, et oli ainus pakkuja, kelle ettepanek ei tõstatanud monopolivastaseid probleeme, vahendas The Wall Street Journal.

Paramounti juhi David Ellisoni isa on tehnoloogiahiiglase Oracle asutaja Larry Ellison, viimane on Trumpi liitlane. Trumpi administratsioon kiitis suvel heaks ka tehingu, mis võimaldas Ellisonide perekonnal saavutada kontroll Paramounti üle.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

