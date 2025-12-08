Paramount tegi Warnerile 108,4 miljardi dollarise vaenuliku ülevõtmispakkumise

Netflix väljus reedel võitjana nädalatepikkusest pakkumissõjast Paramounti ja Comcastiga, kindlustades 72 miljardi dollari suuruse tehingu Warner Bros. Discovery tele- ja filmistuudiote ning voogedastusvarade omandamiseks.

Paramounti uusim samm tähendab aga, et heitlus Warneri ning selle hinnaliste HBO ja DC Comicsi varade pärast ei saa kiiret lõppu.

30 dollarit aktsia kohta pakkuv tehing sisaldab rahastust Affinity Partnersilt – USA presidendi Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri investeerimisfirmalt – ning mitmelt Lähis-Ida riiklikult investeerimisfondilt. Pakkumist toetab Ellisoni perekond. Maailma rikkuselt teine inimene Larry Ellison on Paramounti juhi David Ellisoni isa ning tal on tihedad sidemed Valge Majaga.

Stuudio väidab, et nende pakkumine kogu Warner Bros. Discovery eest on parem kui Netflixi oma, pakkudes aktsionäridele 18 miljardit dollarit rohkem raha ja lihtsamat teed regulaatorite heakskiiduni. Samuti väidab stuudio, et Paramounti ja Warner Brosi ühinemine oleks parim lahendus loovisikutele, kinodele ja tarbijatele, kes võidaksid tihedamast konkurentsist.

"Usume, et meie pakkumine loob tugevama Hollywoodi," ütles Paramounti tegevjuht David Ellison avalduses.

Paramounti pakkumine hõlmab Warner Bros. Discovery kaabeltelevisiooni varasid, samas kui Netflixi pakkumine piirdub Warneri filmi- ja telestuudiote, HBO ja HBO Max voogedastusteenusega.

Analüütikud märkisid, et ka Paramounti pakkumine pälvib konkurentsijärelevalve tähelepanu, kuna tegemist on kahe suure teleoperaatori ühinemisega. Eelmisel kuul hoiatasid demokraatidest senaatorid, et taoline tehing annaks ühele ettevõttele kontrolli peaaegu kõige üle, mida ameeriklased telerist vaatavad. Ühendatud stuudiol oleks suurem turuosa kui praegusel liidril Disneyl ning see süvendaks hirme konsolideerumise ees, mis on tööstust viimastel aastatel valusalt tabanud.

Pakkumine on 139 protsenti kõrgem ettevõtte aktsia tavahinnast ning ületab Netflixi 27,75-dollarist pakkumist, mis koosneb nii rahast kui ka aktsiatest.