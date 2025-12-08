Otse kell 16: Tallinna linnavolikogu valib linnapead
Tallinna linnavolikogu valib esmaspäeval kell 16 algaval istungil Tallinna linnapea ja nimetab ametisse linnavalitsuse liikmed. Ülekannet volikogu istungist saab vaadata ERR-i portaalist.
Linnavolikogu istungi päevakorras on:
Tallinna linnapea valimine;
Tallinna linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine;
Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine;
Tallinna linnavolikogu esimehele palgalise ametikoha määramine;
Linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine;
Tallinna linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine;
Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine ning linnavalitsuse liikmete vabastamine.
