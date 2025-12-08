Otse kell 16: Tallinna linnavolikogu valib linnapead

Linnavolikogu istungi päevakorras on:

Tallinna linnapea valimine;

Tallinna linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine;

Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine;

Tallinna linnavolikogu esimehele palgalise ametikoha määramine;

Linnavolikogu aseesimeestele hüvitise määramine;

Tallinna linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine;

Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine ning linnavalitsuse liikmete vabastamine.