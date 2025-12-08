Läti aastane inflatsioon oli novembris 3,8 protsenti

Tarbijahindu mõjutas kõige enam toidu ja mittealkohoolsete jookide kallinemine (1,4 protsendipunkti). Eelkõige kallinesid kohv, linnuliha, munad, šokolaad, pagaritooted, kuivatatud, soolatud või suitsutatud liha, veiseliha ja leib.

Olulist mõju avaldasid ka eluasemega (1,1 protsendipunkti) ning transpordiga (0,3 protsendipunkti) seotud kaupade ja teenuste kallinemine.

Oktoobriga võrreldes langesid tarbijahinnad novembris 0,3 protsenti. Hinnalangust vedasid peamiselt transporditeenused, eeskätt lennureisijatevedu.

Võrreldes 2015. aastaga olid tarbijahinnad 2025. aasta novembris 51,9 protsenti kõrgemad. Kaubad olid kallinenud 50,0 protsenti ja teenused 55,3 protsenti.