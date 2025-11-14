X!

Warneri ostmise vastu tunneb huvi mitu USA meediahiiglast

Välismaa
Paramounti juht David Ellison
Paramounti juht David Ellison Autor/allikas: SCANPIX/AFP/PATRICK T. FALLON
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et nii Paramount, Comcast kui ka Netflix tunnevad huvi konkureeriva meediahiiglase Warner Bros Discovery ostmise vastu.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et pakkumiste esitamise esialgne tähtaeg on 20. november. Warner loodab ka protsessi aasta lõpuks lõpule viia. 

Paramount on teinud juba mitu pakkumist ja kavatseb ka tulevasel pakkumisel osaleda. Ellisonide perekonna kontrolli all olev Paramount tahab nii kogu Warneri alla neelata. 

Kui Warneri ülevõtmine õnnestub, läheks ka telekanal CNN Ellisonide kontrolli alla. Tulemuseks oleks olukord, kus kaks USA mõjuvõimsat telekanalit kuuluksid samale omanikule.

Tehnoloogiahiiglase Oracle asutaja Larry Ellison on ka Trumpi liitlane ja Iisraeli tulihingeline toetaja. Tema poeg David Ellison juhib Paramounti, mis on telekanali CBS News emafirma. 

Comcast ja Netflix tunnevad aga pigem huvi Warneri filmistuudio ja voogedastusteenuse vastu. Paramount ja Comcast leiavad, et Warneri stuudio omandamine võimaldaks neil konkureerida suurte firmadega nagu Netflix ja Amazon. Netflix aga saaks Warneri stuudio abil oma sisuvalikut laiendada.

Paramount on andnud märku, et Warneri stuudio säilitaks oma iseseisvuse. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Paramount-Warner Discovery kontsern kavatseks siis igal aastal välja anda umbes 30 kinodes linastuvat filmi. 

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid veel, et Paramount eeldab, et USA regulaatorid kiidaksid tehingu ka heaks. USA föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) endine tippametnik Blair Levin leiab, et Netflixi ja Comcasti puhul ei pruugi võimud tehingut heaks kiita

"Ma arvan, et see oleks raske. Justiitsministeerium võib voogedastusturgu defineerida nii, et kui Trump tahab selle tehingu nurjata, saab seda teha," ütles Levin. Ta lisas, et Netflixi juht ja kaasasutaja Reed Hastings oli 2024. aasta kampaania ajal Kamala Harrise hääleks toetaja. 

Comcasti tegevjuht Mike Cavanagh andis siiski hiljuti märku, et Washingtoni regulatiivsed takistused ei pruugi tehingut nurjata.

The Wall Street Journali teatel toetas Comcast hiljuti ka Valge Maja idatiiva renoveerimist.  

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

