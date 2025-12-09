X!

EL leppis kokku ettevõtete rohenõuete leevendamises ja edasilükkamises

Välismaa
Paberimajandus
Paberimajandus Autor/allikas: Christian Schnettelker/Creative Commons
Välismaa

Euroopa Liidu poliitikud leppisid teisipäeval kokku uute keskkonna- ja inimõiguste eeskirjade leevendamises ning edasilükkamises.

Liikmesriike esindav Euroopa Liidu Nõukogu teatas, et nende läbirääkijad jõudsid Euroopa Parlamendi esindajatega kokkuleppele lihtsustada kahte õigusakti, mida ettevõtted vihkavad.

"Täitsime oma lubaduse kaotada koormised ja reeglid ning suurendada EL-i konkurentsivõimet," ütles EL-i eesistujariigi Taani Euroopa asjade minister Marie Bjerre.

"See on oluline samm meie ühise eesmärgi suunas luua soodsam ärikeskkond, mis aitab meie ettevõtetel kasvada ja uueneda," märkis Bjerre.

Kokkulepe sündis ajal, mil mure Euroopa aeglase majanduskasvu pärast on nihutanud bloki fookuse konkurentsivõimele ning eemale EL-i juhi Ursula von der Leyeni esimese ametiaja kliima- ja keskkonnaeesmärkidest.

See on toonud kaasa laiema ettevõtjasõbraliku kampaania EL-i bürokraatia vähendamiseks.

Esimene tekst, mille leevendamises parlament ja valitsuste esindajad teisipäeval kokku leppisid, on kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD), mis nõuab suurtelt ettevõtetelt investoritele ja teistele sidusrühmadele teabe andmist oma kliimamõjude ja heitkoguste kohta ning meetmete kohta, mida nende piiramiseks on võetud.

Teine on äriühingu kestlikkuse hoolsuskohustuse direktiiv (CSDDD), mis nõuab, et suured ettevõtted heastaksid oma tarneahelate kahjulikud inimõiguste ja keskkonnamõjud kogu maailmas.

Kokkulepe piirab CSRD kohaldamisala ettevõtetega, kus on üle 1000 töötaja ja mille netokäive on vähemalt 450 miljonit eurot, samas kui CSDDD kehtib ainult ettevõtetele, kus on üle 5000 töötaja ja mille käive on vähemalt 1,5 miljardit eurot.

Teisipäeval saavutatud kokkulepe on esialgne ning selle peavad ametlikult kinnitama nii EL-i Nõukogu kui ka europarlament.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:57

FT andmeil tahab USA jõuludeks Ukraina rahuleppe valmis saada

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Mälksoo: rahvusvahelise õiguse jaoks ei ole praegu kõige paremad ajad

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

09.12

ETV spordisaade, 9. detsember

09.12

Keila jäi ENBL-i sarjas kindlalt alla Islandi klubile

09.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

09.12

Moskva lähistel kukkus alla Vene armee transpordilennuk

09.12

Eesti suursaadik Kasahstanis astus presidendi visiidi tõttu tagasi

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

09.12

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

09.12

ERR-i nõukogu kutsus Rein Veidemanni esimehe kohalt tagasi Uuendatud

09.12

Ossinovski maksis linnaosavanematele lahkumishüvitist kokku 56 000 eurot

09.12

Raudsepp: mul pole olnud Pruunsillaga ühiseid ärilisi ettevõtmisi

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

09.12

Politico nimetas Kaja Kallase Euroopas mõjukuselt 16. inimeseks

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

ilmateade

loe: sport

00:15

Hiline penalti tõi Liverpoolile punktid, võidukad ka Barcelona ja Bayern

09.12

Kullamäe hea mäng ei päästnud Lietkabelist eurosarjas kaotusest

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Zirk: olin pronksile väga lähedal ja ka kuld polnud kaugel

loe: kultuur

09.12

Pildid ja video: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" astusid üles Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

09.12

Mika Keränen: peaksime kõik õppima rohkem kuulamist, see on sama oluline kui eneseväljendus

09.12

Kell 20 "Impulsis" Purga, Oidsalu, Nüganen, Mänd teatrite rahastamisest

09.12

Teatrijuhid "Impulsis": kuidas parandada teatrite toetussüsteemi?

loe: eeter

09.12

Ukrainas tegutsev eestlanna: ootame hirmuga aega, mil saame leina endasse lasta

09.12

Parima verivorsti ja -käki konkursi kohtunik: verikäkitako on võrratu

09.12

TAI teadur: uue põlvkonna energiajoogid piitsutavad noorte südant

09.12

Maarja Tammemägi: noortelavastuses näeb, kui valusalt võivad sõnad mõjuda

Raadiouudised

09.12

Päevakaja (09.12.2025 18:00:00)

09.12

Rannametsa-Ikla riigitee remont ebaõnnestus

09.12

Elering: Eesti vajab 2035. aastaks 1000 megavati ulatuses uusi elektrijaamu

09.12

Tartu eelarve kasvab ligi 330 miljoni euroni

09.12

Vene külmutatud varadest 18 miljardit eurot paikneb Prantsusmaal

09.12

Kliimaministeerium sai valmis tuumaenergiaseaduse eelnõu

09.12

Raadiouudised (09.12.2025 15:00:00)

09.12

Leedu kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

09.12

Kolmapäev tuleb samuti vihmane

09.12

Narva võimuliidu püsimine muutus küsitavaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo