EL leppis kokku ettevõtete rohenõuete leevendamises ja edasilükkamises

Euroopa Liidu poliitikud leppisid teisipäeval kokku uute keskkonna- ja inimõiguste eeskirjade leevendamises ning edasilükkamises.

Liikmesriike esindav Euroopa Liidu Nõukogu teatas, et nende läbirääkijad jõudsid Euroopa Parlamendi esindajatega kokkuleppele lihtsustada kahte õigusakti, mida ettevõtted vihkavad.

"Täitsime oma lubaduse kaotada koormised ja reeglid ning suurendada EL-i konkurentsivõimet," ütles EL-i eesistujariigi Taani Euroopa asjade minister Marie Bjerre.

"See on oluline samm meie ühise eesmärgi suunas luua soodsam ärikeskkond, mis aitab meie ettevõtetel kasvada ja uueneda," märkis Bjerre.

Kokkulepe sündis ajal, mil mure Euroopa aeglase majanduskasvu pärast on nihutanud bloki fookuse konkurentsivõimele ning eemale EL-i juhi Ursula von der Leyeni esimese ametiaja kliima- ja keskkonnaeesmärkidest.

See on toonud kaasa laiema ettevõtjasõbraliku kampaania EL-i bürokraatia vähendamiseks.

Esimene tekst, mille leevendamises parlament ja valitsuste esindajad teisipäeval kokku leppisid, on kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD), mis nõuab suurtelt ettevõtetelt investoritele ja teistele sidusrühmadele teabe andmist oma kliimamõjude ja heitkoguste kohta ning meetmete kohta, mida nende piiramiseks on võetud.

Teine on äriühingu kestlikkuse hoolsuskohustuse direktiiv (CSDDD), mis nõuab, et suured ettevõtted heastaksid oma tarneahelate kahjulikud inimõiguste ja keskkonnamõjud kogu maailmas.

Kokkulepe piirab CSRD kohaldamisala ettevõtetega, kus on üle 1000 töötaja ja mille netokäive on vähemalt 450 miljonit eurot, samas kui CSDDD kehtib ainult ettevõtetele, kus on üle 5000 töötaja ja mille käive on vähemalt 1,5 miljardit eurot.

Teisipäeval saavutatud kokkulepe on esialgne ning selle peavad ametlikult kinnitama nii EL-i Nõukogu kui ka europarlament.