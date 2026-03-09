President ei ole Ora suursaadiku kohalt tagasikutsumist allkirjastanud

Ora astus oma ametist tagasi juba kolme kuu eest, kui sattus Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) kriitika alla. Jaap Ora tegi seal presidendile soovituse jätta visiidi alguse osas välja ütlemata sõnumid Ukraina toetamise kohta.

Hiljem ütles Ora, et ei lahkunud omal soovil. "Diplomaadid ja saadikud ei lahku kergelt oma ametist ja kui te küsite, kas mul oli kavatsus oma senisele tööle diplomaadina sellisel moel kriips alla tõmmata, siis seda kindlasti ei olnud," ütles Ora ETV saates "Esimene stuudio" jaanuari keskel.

President Alar Karis ütles esmaspäeval pärast riigikaitse nõukogu antud pressikonverentsil ERR-ile, et ootab uue saadiku esitamist.

"See on mul laua peal, aga ma ootan ära, millal uus saadik mulle esitatakse, siis ma vaatan neid koos," ütles Karis.