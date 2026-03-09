X!

President ei ole Ora suursaadiku kohalt tagasikutsumist allkirjastanud

Eesti
{{1773058380000 | amCalendar}}
Jaap Ora.
Jaap Ora. Autor/allikas: Raigo Pajula / VPK
Eesti

President Alar Karis ei ole siiani andnud oma allkirja Kasahstanis suursaadikuna töötanud Jaap Ora tagasikutsumise otsusele.

Ora astus oma ametist tagasi juba kolme kuu eest, kui sattus Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) kriitika alla. Jaap Ora tegi seal presidendile soovituse jätta visiidi alguse osas välja ütlemata sõnumid Ukraina toetamise kohta.

Hiljem ütles Ora, et ei lahkunud omal soovil. "Diplomaadid ja saadikud ei lahku kergelt oma ametist ja kui te küsite, kas mul oli kavatsus oma senisele tööle diplomaadina sellisel moel kriips alla tõmmata, siis seda kindlasti ei olnud," ütles Ora ETV saates "Esimene stuudio" jaanuari keskel.

President Alar Karis ütles esmaspäeval pärast riigikaitse nõukogu antud pressikonverentsil ERR-ile, et ootab uue saadiku esitamist.

"See on mul laua peal, aga ma ootan ära, millal uus saadik mulle esitatakse, siis ma vaatan neid koos," ütles Karis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ta tuleb taas

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:19

Politico: liikmesriigid pole rahul von der Leyeni välispoliitilise tegevusega

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:47

President ei ole Ora suursaadiku kohalt tagasikutsumist allkirjastanud Uuendatud

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

14:02

Ungari palus EL-il peatada Venemaa energiale kehtestatud sanktsioonid

otse uudistemajast

meediaharidus

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

08.03

Iraani vaimulik vihjas Khamenei poja saamisele uueks kõrgeimaks juhiks Uuendatud

08.03

Sõja 1474. päev. Venemaa väitel ründasid Ukraina droonid Krasnodari krai naftahoidlat Uuendatud

08:50

Epsteini vangivalvur tegi enne kurjategija surma kahtlaseid sissemakseid

08.03

Riho Ühtegi: Vene poolel hakkavad rindelõigud hõredaks jääma

12:29

Venemaa kandis sel talvel rekordilisi kaotusi Uuendatud

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Küprose meedia: võimud vahistasid Iraani abistamises kahtlustatava Eesti kodaniku

08:30

Pevkur Iraani uuest juhist: kui poeg pannakse pukki, on soov isa eest kätte maksta suur

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

14:35

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

13:50

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

loe: kultuur

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

13:52

Marek Tamm: avalik keelepruuk sigitab Eestisse sadu akadeemikuid

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

loe: eeter

14:19

Lauri Laubre: olen tänulik, et julgesin oma elus teha totaalse pöörde

12:11

Näitleja ja muusik Adeele Jaago: kui elu ei koge, pole midagi lavale panna

12:08

Käru muuseumi näitusel näeb Sirje Karise, Anu Välba, Anne Veski jt käekotte

10:43

Koerte väljaheited levitavad sulalumega parasiidimune

Raadiouudised

13:05

Avaliku teenistuse seaduse muudatused toovad kaasa kopsakad preemiad

13:05

Tartu Kunstimajas avati Ahti Seppeti isikunäitus

12:25

Raadiouudised (09.03.2026 12:00:00)

10:00

Baden-Württembergi liidumaa valimised võitsid napilt Saksa rohelised

10:00

Eesti 200 kuulutatud suur energeetikaotsus on pelk formaalsus

09:20

Raadiouudised (09.03.2026 09:00:00)

08.03

Kiire kaablinett ja jõukas IT-rahvas ilmuvad piirkonda käsikäes

08.03

Päevakaja (08.03.2026 18:00:00)

08.03

Parts: vajame põhimõttelist pööret energiamajanduses

07.03

Omavalitsustele arendatakse uut rahvaküsitluste keskkonda

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo