Transpordiamet ei ole tee-ehitusettevõtte tööga Häädemeeste vallas rahul

Pärnumaal Häädemeeste vallas sel suvel ligi miljoni euro eest remonditud Rannametsa-Ikla riigitee lõik on ebatasane. Rahul ei ole kohalikud elanikud ning remondi tellinud transpordiamet ei võta ebakvaliteetset tööd vastu. Remondi teinud ettevõte Verston teeb tee oma kuludega korda kevadel.

Sel suvel remonditi osa Häädemeeste valda jäävast Rannametsa-Ikla riigiteest. See on mööda mere äärt kulgev romantiline rannatee, kus suvel liigub ka palju turiste. Kohalikud elanikud aga tehtud remondiga rahul ei ole

"Remondiga ei saa rahul olla, sest see kvaliteet, millega see tehti... Tehti ikka väga-väga üle jala ja kuidagi väga odava tehnoloogiaga. Ja seetõttu on praegu juba tee natuke nagu treppi sõidetud, vesi koguneb asfaldi peale. Auto ikka vibreerib tugevalt ja eriti, kui Ikla poole sõita, seal pealmine kiht juba praegu koorib," ütles sealkandis elav Treimani küla rahvamaja juht Viljar Soomre.

Teine kohalik elanik, Treimani külaseltsi juht Ants Järv kõige kohta halvasti ei ütle.

"Tee on ehitatud ka laiemaks, näiteks võtame selles lõigus ka Metsapoole tehti ooteplatvorm. Bussijaamade ootamiskohad samamoodi pinnati ära ehk on ka häid asju siin. Aga mis on muutunud varasemaga, on see, et pealmine kiht on väga ebaühtlane. Kui sa autoga sõidad, siis see täiesti vibreerib. Mingid suuremad asjad on kindlasti läinud ka paremaks, aga me ei saa olla lõpuni rahul selle lõppviimistlusega ehk selle teise pindamiskihiga," rääkis Järv.

Rahul ei ole ka Häädemeeste vald. Vallavanema sõnul tehti töö ebakvaliteetselt ja tee-ehituse nõudeid eirates.

Kõrvalmaantee ligi 13 kilomeetrist lõiku remontis transpordiameti tellimusel ettevõte Verston. Tee nõukogudeaegne kate oli ära vajunud ja tehti nn säilitusremonti ehk tee sai uue samaväärse katte.

Transpordiameti Lääne üksuse juhi Hannes Vaidla sõnul on teelõigust ebatasane umbes kümme protsenti ja amet sellist teed Verstonilt vastu võtta ei saa.

"Me ei saa seda objekti kahjuks vastu võtta, sellepärast et objekti parameetrid ei vasta meie poolt tellimustingimustele. Tööde mõttes teostati ära kõik tegevused, aga kvaliteet ei ole see, mis oleks meile ootuspärane. Selle teetasasusega me hetkel rahul ei ole. Ega keegi tahtlikult ei lähe ju ebakvaliteetset tööd tegema, aga halbade asjade kokkusattumus nagu vihmaperioodid, liiklus samal ajal peal ja siis see ebatasasused tekivad," lausus Vaidla.

Verstoni juht Tarvi Kliimask ütles, et ettevõte on ebatasasusest teadlik. "Need on tingitud eelkõige sellest, et töö venis. Me tegelikult lõpetasime selle töö hilissuvel. Alustasime tõesti juulis, aga lõpetasime hilissuvel ehk septembris juba. Ilmastik ei olnud meid soosiv, me pidime seal materjale vahetama ja juurde vedama, nii et see kõik võttis oma aja. Ja siis otsisime seda aega, kui saaks pindamistegevust teha, kuna tõesti ilmastikust sõltuv pindamine on. Me ootasime õiget momenti, et saaks pinnata suurte vihmade vahel. See kõik tingis selle, see oli natukene aluspinda juba kahjustanud, me küll uuendasime seda, aga sellest on tingitud suuresti ebatasasused," rääkis Kliimask.

Kliimaski sõnul tuleb selliseid olukordi ette, kuid harva. Verstonil tuleb nüüd tee oma kuludega korda teha. Alustada ei saa aga enne kevadet, sest töödeks on vaja soojemaid ilmu.

"Me tunnistame, et kõik ei õnnestunud nii nagu pidi õnnestuma, aga tee on täiesti hästi täna läbitav ja see, kuidas ootus oli või mida liiklejad ootasid, ma tõesti ei tea, ma eeldasin seda, aga see pindamine on tegelikult täna nii välja tulnud, nagu ta tõesti seal täna on. Aga seda saab paremaks, me üritame seda ja saame ka korda. Me ei saanud neid parandustöid ära teha sellepärast, sest sügis tuli peale, siis oleks olukord veel kehvem olnud," lausus Kliimask.

Transpordiametile läks teelõigu remont maksma ligi miljon eurot. Transpordiamet kavatseb Verstonit ebakvaliteetse töö eest ka trahvida.

"Nüüd kevadel, kui ta teeb selle töö ringi, siis toimub uuesti mõõdistamine ja vastavalt tulemusele selgub ka leppetrahvi suurus," ütles Hannes Vaidla.