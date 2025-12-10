X!

Päästeamet testib ohuteavitussüsteemi EE-ALARM

Eesti
Foto: Päästeamet
Eesti

Päästeamet testib kolmapäeval ohuteavitusesüsteemi EE-ALARM. Vahemikus kell 15 kuni 15.10 käivitatakse sireenivõrgustik, saadetakse info Eesti äpi ja "Ole valmis!" mobiilirakendustesse ning ribatekstina ERR-i kanalitesse. Tegemist on testiga ning reaalset ohtu ei ole.

Lõuna paiku algab eelteavitus, mil päästeamet saadab inimestele SMS-i infoga pärastlõunase testi kohta. Uut SMS-i testimise ajal enam ei saadeta. 

Testimise peamine eesmärk on kontrollida sireenivõrgustiku töötamist ning hinnata, missugustes piirkondades vajab sireenivõrgustik tihendamist. Sireenivõrgustik on mõeldud eelkõige hoiatamaks väljas liikuvaid inimesi.

"Täna tuleb võtta rahulikult ja teada, et see on test. Rääkida sellest ka kõikidele oma lähedastele, kes mingil põhjusel uudiseid ei loe," ütles päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets "Terevisioonis".

Sireen on mõeldud inimestele, kes on tänaval, ja siseruumides olles ei pruugi neid kuulda, sõnas Saaremets. Sireenid asuvad suuremates Eesti asulates, 22 punktis, mis tähendab, et 65 protsenti rahvastikust on kaetud.

"Eelmise katsetuse ajal tulid välja probleemsed sireenipostid. Need on suve jooksul välja vahetatud. Oktoobris tegime ka vaiksed testid, mis õnnestusid," lausus Saaremets.

"Kogu see EE-ALARM on asi, mis ei saagi kunagi päris valmis, sest tehnoloogia kogu aeg uueneb," lisas ta.

SMS-i saavad kõik Eesti elanikud lõuna paiku. "Need ei tule kõik korraga, vaid lainena. SMS on kitsas süsteem, mis ei jõua kõigini korraga. Kes kasutavad äppe ja on teavitused lubanud, saavad samuti selle hoolimata sellest, kus nad asuvad," lausus Saaremets.

Lisainfot EE-ALARM testi kohta saab veebilehelt olevalmis.ee. Ohuteavituse süsteemi EE-ALARM testiti Eestis esimest korda tänavu mais kaitseväe õppusel Siil. Ühe veakohana selgus siis, et ainult kaks kolmandikku sireenidest käivitusid õigel ajal. Ülejäänud hilinesid või ei käivitunudki. Ka äpiteavitus ei jõudnud kõikidele kohale.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Terevisioon, intervjueeris Juhan Kilumets

