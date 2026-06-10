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Elron harjutab koos reisijatega varjumist drooniohu korral

Eesti
Elroni rong
Elroni rong Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kolmapäeval osalevad Eesti Raudtee ja Elron päästeameti üleriigilisel ohuteavitussüsteemi testil, viies Ida- ja Lõuna-Eesti liinidel reaalajas läbi ühise operatiivõppuse, mille käigus harjutatakse rongiliikluse peatamist ja imiteeritakse reisijate varjumist võimaliku drooniohu korral.

Päästeameti korraldatav üleriigiline test algab kell 15, mil üle Eesti kõlavad ohuheliga sireenid ning elanikele edastatakse SMS-teavitused. Eesti Raudtee ja Elron kasutavad seda hetke, et panna päriselus proovile oma juhtimisahel ja kriisivalmidus Ida- ja Lõuna-Eesti suundadel.

"Imiteerime õppusel kohest varjumist nõudvat drooniohtu," sõnas Eesti Raudtee toimepidevuse juht Marius Kupper.

Elroni ohutusjuhi Madis Kolli sõnul annab õppus võimaluse reaalajas kontrollida, kuidas toimib koostöös taristuettevõttega otsustusahel olukorras, kus rongiliiklus tuleb drooniohu tõttu koheselt katkestada.

"Droonioht tähendab uut tüüpi riske – näiteks kriitilise info hilinemist, valesid otsuseid rongiliikluse peatamisel või rongipersonali ebapiisavat valmisolekut reisijate evakueerimise läbiviimisel," rääkis Kolli.

"Õppuse eesmärk on need kitsaskohad välja tuua ja neid enne reaalseid olukordi parandada," lisas Kolli.

Ohuteavituse saabumisel kell 15 annavad Eesti Raudtee juhtimiskeskuse rongidispetšerid korralduse neljal liinil liikuvatele rongidele peatumiseks esimeses jaamas või peatuskohas.

Õppus puudutab järgmisi raudteelõike: Tapa–Narva, Tapa–Tartu, Tartu–Valga ja Tartu–Koidula.

Peatuse ajal imiteerivad Elroni vedurijuhid rongi evakuatsiooni algust. Peatus kestab kuni kaks minutit, misjärel taastatakse dispetšeri suulisel korraldusel koheselt plaanipärane rongiliiklus.

"Palume õppuse raames reisijatelt mõistvat suhtumist – tegemist on kontrollitud harjutusega ja ohtu kellelegi ei ole. Rongipersonal teeb peatuse ajal ka rongisisese teavituse. Kuna peatus on lühiajaline, on mõju rongide sõiduplaanile minimaalne, kuid praktiline kogemus, mille meie dispetšerid ja Elroni vedurijuhid sellest saavad, on hindamatu väärtusega," lisas Kupper.

Raudteefirmade ühisharjutus toimub samal nädalal laia riigikaitse suurõppusega Ilves 2026, kus ligi 130 asutust ja ettevõtet harjutavad kriisiolukordades toimetulekut.

Päästeameti ohuteavitussüsteemi üleriigiline test toimub täna kell 15–15.10, mil käivitatakse sireenivõrgustik, saadetakse äpiteavitusi ja näidatakse ERR kanalites ribateksti. Mõni tund enne testi saadab päästeamet SMS-iga ka meeldetuletuse.

Testimise päeval soovitab päästeamet võtta igaühel kolm minutit selleks, et mõelda ja harjutada läbi, kuidas erinevate kriiside puhul käituda.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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