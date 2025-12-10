Vene ja Hiina pommituslennukite ühispatrull Jaapani lähedal pingestas suhteid regioonis

Venemaa ja Hiina pommituslennukid tegid teisipäeval Jaapani ja Lõuna-Korea ranniku lähedal ühise patrull-lennu. Jaapan kirjeldas toimunut jõudemonstratsioonina, mis tõstab veelgi pingeid Tokyo ja Pekingi vahel juba niigi üle aastate kõige teravamaks muutunud diplomaatilises kriisis.

Venemaa riigimeedia teatel umbes kaheksa tundi kestnud ühisõppus toimus kontekstis, kus Hiina on asunud rakendama Jaapani suhtes vastumeetmeid seoses Jaapani peaministri Sanae Takaichi eelmisel kuul tehtud märkustega, mis viitasid sellele, et Jaapan võib sekkuda Taiwani poolel, kui Hiina peaks otsustama saareriiki, mida ta peab endale kuuluvaks, sõjaliselt rünnata, kirjutas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) teisipäeval.

Hiina lennukite ühispatrull Vene strateegiliste pommitajatega järgneb laupäeval toimunud intsidendile, kui Jaapan teatas, et Hiina sõjalennukid lukustasid Okinawa lähedal Jaapani sõjalennukitele oma radarid, mis kutsus esile Tokyo protestid ja USA-s kriitika.

"Hiina teod ei soodusta piirkondlikku rahu ja stabiilsust," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja teisipäeva hilisõhtul tehtud avalduses, viidates laupäevasele vastasseisule. "USA-Jaapani liit on tugevam ja ühtsem kui kunagi varem. Meie pühendumus oma liitlasele Jaapanile on vankumatu ning oleme selles ja teistes küsimustes tihedas kontaktis."

Jaapani kaitseministeerium teatas, et teisipäeval lendasid kaks Vene pommitajat Tu-95 Jaapani merest läbi Tsushima väina, mis eraldab Jaapanit ja Lõuna-Koread, Ida-Hiina merre, kus nad liitusid kahe Hiina pommitajaga H-6. Vene lennukid on pikamaa strateegilised pommitajad, mis on võimelised kandma tuumarelvi. Hiina lennukid suudavad kanda pikamaa tiibrakette.

Venemaa ja Hiina lennukid lendasid Jaapani Okinawa saare lähedale ja seejärel itta Jaapani suuruselt neljanda saare Shikoku lähedal asuvatesse vetesse, umbes 600 kilomeetri kaugusel Tokyost, teatas Jaapani kaitseministeerium. Ministeeriumi andmetel liitus lennu ajal pommitajate patrulliga kaheksa Hiina hävituslennukit J-16 ja Vene radarlennuk A-50. Jaapani õhukaitsevägi saatis Venemaa ja Hiina lennukite jälgimiseks ning Jaapani õhuruumi rikkumise vältimiseks õhku oma lennukid, teatas kaitseministeerium.

"Mõlema riigi korduvad pommitajate ühislennud tähistavad tegevuse laienemist ja intensiivistumist meie riigi ümbruses, samal ajal kui selgelt soovitakse meie riigi vastu jõudu demonstreerida, tekitades tõsist muret meie riikliku julgeoleku pärast," ütles Jaapani kaitseminister Shinjiro Koizumi oma ametlikul X-i kontol avaldatud sõnumis.

Ka Lõuna-Korea saatis patrulli jälgimiseks õhku oma hävitaja, teatas riigi sõjavägi. Sõjaväe teatel ei sisenenud Venemaa ja Hiina lennukid Korea õhuruumi.

Pekingi ja Tokyo suhted on kriisis pärast seda, kui Takaichi vihastas Hiina valitsevat kommunistlikku parteid, öeldes novembri alguses, et rünnak Taiwani vastu võib Jaapani enda ja oma liitlaste, sealhulgas USA kaitseks konflikti viia.

Peking väidab, et Taiwan – mille ta on lubanud vajadusel jõuga vallutada – on puhtalt siseasi ja reageeris raevukalt. Ta kutsus hiinlasi üles Jaapanisse mitte reisima, ähvardas peatada Jaapani mereandide impordi ning jätkab Takaichi enda vastu suunatud kampaaniat diplomaatilistes ringkondades, riigi- ja sotsiaalmeedias, süüdistades teda Jaapani sõjaaegse militarismi taaselustamise püüdlustes.

USA suursaadik Jaapanis George Glass on avaldanud Jaapanile toetust, kuid USA juhid, sealhulgas president Donald Trump, on avalikult vaidlusest eemale hoidnud. The Wall Street Journal teatas, et Trump oli käskinud Takaichil Pekingit Taiwani pärast mitte provotseerida, mida Jaapani valitsus eitas.

Venemaa ja Hiina väidavad, et pommitajate patrull oli nende relvajõudude regulaarse koostöö normaalne osa. Venemaa ja Hiina on alates 2019. aastast korraldanud ühiseid pommitajate lende. Eelmise aasta juulis lendas ühine patrull Alaska lähedal.

Teisipäevane patrull oli kümnes selline pommitajate lend Ida-Hiina meres ja Vaikse ookeani läänepiirkonnas osana Venemaa ja Hiina iga-aastastest sõjaväeõppustest, teatas Hiina kaitseministeerium.

Venemaa kaitseministeerium ütles, et mõlema riigi lennukid opereerisid rangelt vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja teiste riikide õhuruume ei rikutud. "Pärast ühise õhupatrulli lõpetamist naasid kõik osalenud lennukid oma lennuväljadele. Üritus toimus osana 2025. aasta sõjalise koostöö plaani rakendamisest ja see ei ole suunatud kolmandate riikide vastu," teatas Vene kaitseministeerium uudisteagentuuri Interfax vahendusel.