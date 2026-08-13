Putini külaskäik Kuriilidele tõi Jaapani protesti

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin külastas neljapäeval Kuriili saarestikku kuuluvat Ituruppi, mis on Lõuna-Kuriilide suurim saar. Jaapan peab Lõuna-Kuriile endale kuuluvaks territooriumiks ning seetõttu avaldas Tokyo visiidi pärast protesti.

Venemaa meedia teatel toimus visiit päev pärast ulatuslikke mereväeõppusi, mida Putin vaatamas käis ning Venemaa liitlase Põhja-Korea hiljutist raketikatsetust.

Riikliku uudisteagentuuri TASS kirjelduse kohaselt oli tegemist Putini esimese visiidiga Kuriili saartele.

Putin külastas Iturupi saarel Jasnõi kalatöötlemistehast. Telekanali Vesti videoülevaates oli tumedas ülikonnas Putinit näha ruumis, kus laual olid kaks suurt tuunikala ja hiidlesta. Kaks ametnikku rääkisid talle kalapüügist ja kalade rändekäitumisest. Putin proovis ka kohalikku kalamarja.

"Teil on siin imeline ilm, nagu kuurordis!" ütles Putin õues rühma Iturupi elanikega kohtudes. "Ja meie arvasime, et teie korraldasite selle!" vastas naljatledes umbes 30-aastane naine.

"You have such wonderful weather, it's like a resort."

"We thought you had agreed on that."



Putin spoke with residents of the Kuril Island of Iturup and posed for a photo with them.



The Japanese Foreign Ministry issued a "strong protest" over Vladimir Putin's visit to Iturup.… pic.twitter.com/mzfzfKSdTc — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) August 13, 2026

Visiit toimus päev pärast seda, kui Venemaa liitlane Põhja-Korea tulistas Korea poolsaarest ida pool asuvate vete suunas välja ballistilise raketi. Rakett lasti välja mõned päevad enne suuri Lõuna-Korea ja USA ühiseid sõjaväeõppusi, millele Pyongyang on pikka aega vastu olnud.

Jaapani välisminister avaldas Putini visiidi vastu protesti.

"Põhjaterritooriumid, sealhulgas Etorofu [Iturupi jaapanikeelne nimi], on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani lahutamatu territoorium," ütles Toshimitsu Motegi sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses. "Jaapan protestib jõuliselt selle visiidi vastu."

Moskva ja Tokyo ei ole sõlminud ametlikku Teise maailmasõja rahulepingut, sest peamiseks takistuseks on jäänud lahendamata territoriaalvaidlus saarte üle, mille Nõukogude väed sõja lõpus hõivasid, kuid mida Jaapan nimetab endale kuuluvateks Põhjaterritooriumideks.