President Karis: ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi

Alar Karis
Alar Karis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
President Alar Karis kirjutas isiklikul sotsiaalmeedia kontol, et ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi. Keda või mida president täpsemalt silmas pidas, seda presidendi kantselei lähemalt ei selgitanud, kuid kinnitas, et tegemist on Karise isikliku seisukohaga.

"Olen ühtäkki saanud täiskasvanuks. Ma ei talu enam teatud asju. Mitte sellepärast, et ma oleksin ennasttäis, vaid lihtsalt sellepärast, et ma olen jõudnud oma elus sinna, kus ma ei taha raisata rohkem aega selle peale, mis mind ärritab või teeb haiget. Ma ei talu enam rumalate poolt esitatud liigseid nõudmisi. Kadunud on soov olla meele järele neile, kellele ma ei meeldi. Ja pole põhjust naeratada neile, kes ei soovi mulle naeratada," kirjutas president kolmapäeva hommikul oma isiklikul ja vaid tema sõpradele nähtaval sotsiaalmeediakonto postituses.

Presidendi kommunikatsiooninõunik Hannes Hamburg kinnitas kolmapäeva keskpäeval ERR-ile, et tegemist on presidendi enda kirjutatud postitusega tema isiklikul kontol, mitte ametlikul presidendi sotsiaalmeedia kontol. Keda president rumalate all silmas pidas, kantselei selgitada ei soovinud.

Päev varem teatas välisministeerium, et Eesti suursaadik Kasahstanis Jaap Ora astus ametist tagasi pärast president Alar Karise visiiti, mille käigus jäid saadiku soovitusel presidendil välja ütlemata Eesti jaoks olulised sõnumid Ukraina toetamise kohta.

ERR-iga vestelnud poliitikute hinnangul oli presidendi arvamusavaldus adresseeritud just Kasahstanis toimunu kohta.

Kantselei kinnitusel on president hea tervise juures. Kolmapäeva õhtul osalevad valitsuse liikmed koos abikaasadega presidendi kutsel Kadriorus toimuval jõulueelsel koosviibimisel.

Presidendi tegemistest on viimasel ajal tähelepanu pälvinud ka nii töölepingu seaduse kui ka ajateenijate keelenõudeid puudutava seaduse välja kuulutamata jätmine.

Veel varem, 7. novembril andis Alar Karis Vikerraadios mõista, et suure tõenäosusega ta teiseks ametiajaks ei kandideeri.

"Mis juhtuma hakkab, raske on öelda. Ma võin nii palju küll öelda, et peab juhtuma väike ime, et mind keegi veenab kandideerima," ütles Karis vastuseks Mirko Ojakivi küsimusele, kas  ta võtab vastu teise ametiaja või Eestile tuleb uus president.

Alar Karis on Eesti presidendi ametis 11. oktoobrist 2021. Presidendi ametiaeg on viis aastat.

Toimetaja: Urmet Kook

