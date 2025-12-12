Taliviljad on hea tervise juures, kuid krõbe külm võib seda muuta

Ilmad on detsembri kohta soojad ning pilk rohetavatele põldudele näitab, et taliviljad on hea tervise juures. Nüüd jääb põllumeestel vaid loota, et saabuda võiv krõbe külm lumeta põldudel taliorast ära ei riku.

Piimakarja kasvatamisega tegelevas Väätsa Agros külvati sügisel natuke alla tuhande hektari talivilja. Suurem osa saagist kasutatakse oma majapidamises loomasöödana.

Agronoom Kert Kiis märkis, et talinisuga on praegu kõik hästi. "Võib-olla isegi liiga soe on, et võiks isegi talvisem ilm olla," lisas ta.

Oras on Kiise sõnul selline nagu peab, samas märkis ta, et loodab, et ilmad veel soojemaks ei lähe. "Võib-olla natukene hakkab veeloikusid põllu peale tekkima, aga loodame, et vihma näol neid sademeid rohkem ei tule, et siis on kõik hästi," lausus ta.

Taliviljade tervis praegu väga hea, kuid see võib muutuda.

Kiis märkis, et praegu on kõige ohtlikum n-ö paljas külm ehk kui lumikatteta maale tuleb üle kümne kraadi külma. Sel puhul taim hukkuks.

Kui varem kasvatas Väätsa Agro ka talirapsi, siis paar aastat tagasi see hävis täielikult ning loobus ettevõte selle kasvatamisest.

Metssiga tehtud kahjustused on aga probleem. "Võib-olla taliviljapõldudes vähem, aga kindlasti oleme suured maiskasvatajad, seal on ta ikkagi väga suur probleem," lisas Kiis.