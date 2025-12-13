X!

Kambodža sulges piiri Taiga

Tai pommitas laupäeval Pursati piirkonda Kombodžas.
Kambodža sulges laupäeval piiri Taiga, teatas siseministeerium pärast piirikokkupõrgete taaslahvatamist.

"Kambodža kuninglik valitsus on otsustanud täielikult peatada riiki sisenemise ja väljumise Kambodža-Tai piiripunktides," teatas siseministeerium, lisades, et otsus jõustub kohe ja kehtib tähtajatult.

Tai kaitseministeerium teatas varem, et piirikonfliktis on alates esmaspäevast surma saanud 14 Tai sõdurit.

Kambodža: Tai jätkas pommitamist tunde pärast Trumpi relvarahuteadet

Tai jätkas Kambodža territooriumi pommitamist ka mitu tundi pärast seda, kui USA president Donald Trump oli teatanud naaberriikide kokkuleppest lahingutegevus lõpetada, teatas laupäeval Kambodža kaitseministeerium.

"13. detsembril 2025 kasutas Tai sõjavägi kahte hävitajat F-16, et heita seitse pommi mitmele sihtmärgile," seisis ministeeriumi postituses sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Tai sõjalennukid ei ole veel pommitamist lõpetanud," lisati postituses.

Tai teatas laupäeval sõjaliste operatsioonide jätkamisest Kambodža vastu hoolimata USA presidendi Donald Trumpi väitest, et need riigid leppisid pärast temaga peetud telefonivestlusi kokku vaenutegevuse lõpetamises.

"Tai jätkab sõjalisi operatsioone seni, kuni me ei tunne enam kahju ja ohtu meie maale ja rahvale," ütles peaminister Anutin Charnvirakul Facebooki postituses.

Bangkoki ühine pressikeskus kinnitas, et Tai üksused andsid kell 5.50 hommikul vastulöögi Kambodža sõjalistele sihtmärkidele.

Toimetaja: Mari Peegel, Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

