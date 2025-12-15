Narva linnapeaks valiti Katri Raik

Esmaspäeval valiti Narvas 16 häälega linnapeaks Katri Raik.

Narva linnapea ametikohale kandideeris ka eelmisel aastal linnapea ametis olnud keskerakondlane Jaan Toots. Toots sai hääletusel 15 häält. Hääletusel osalesid kõik 31 Narva volikogu liiget.

Raik oli Mihhail Stalnuhhini Rahvanimekirja ja Raigi juhitud valimisliidu ühine kandidaat.

Narvas saavutas kohalikel valimistel esikoha Mihhail Stalnuhhini Rahvanimekiri, võites 31 kohast 12. Linnavolikogus said kohti ka Keskerakond (10), Katri Nimekiri (5) ja valimisliit Plaan B + Narva Pulss (4).

Pärast valimisi pidasid Mihhail Stalnuhhini ja Katri Raigi meeskonnad koalitsiooniläbirääkimisi, saavutades linna juhtimise osas kokkuleppe.

Narva volikogu valis 2. detsembril volikogu esimeheks Mihhail Stalnuhhini. Aseesimeheks valiti Jana Kondrašova.

Katri Raik on varem olnud Narva linnapea kolmel korral: aastatel 2020–2021, 2021–2023 ja 2024–2025. Lisaks oli Raik 2021. aastal Narva linnavolikogu esimees.

Jaan Toots valiti 2023. aastal Narva linnapeaks, kuid peale umbusaldusavaldust 2024. aastal asus Tootsi asemel ametisse Raik.

8. detsembril jäi Narva linnavolikogus linnapea valimisel kahele kandidaadile antud häälte arv viiki ning kumbki kandidaat ei kogunud vajalikku volikogu koosseisu enamust. Nii Katri Raik kui ka Keskerakonna kandidaat Jaan Toots said 15 häält ning üks valimissedel tunnistati kehtetuks.