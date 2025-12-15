X!

WSJ Trumpi tollidest: nii hävingu kui ka õitsengu ennustajad ei pannud täppi

USA ärikeskus New York
USA ärikeskus New York Autor/allikas: SCANPIX/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Donald Trumpi tollipoliitika ei ole kaasa toonud ei majanduse kokkuvarisemist ega elavnemist. Ajaleht The Wall Street Journal toob seetõttu välja, et nii majandusteadlaste, ettevõtjate kui ka Trumpi administratsiooni prognoosid osutusid pigem valeks.

Trump alustas aprilli alguses agressiivset tollipoliitikat ning mitmed ökonomistid ja ettevõtjad hoiatasid siis majanduslanguse eest. Trump ise aga teatas 3. aprillil, et tollid panevad majanduse õitsema. Kumbki neist stsenaariumitest ei ole veel teoks saanud. 

Kuigi viimase tööseisaku tõttu pole mitmed andmed kättesaadavad, siis viimased numbrid näitavad, et USA majandus lõpetab aasta tugevatel alustel. Samas ei ole mingeid märke, et tootmine liiguks tagasi USA-sse ning jätkuv ebakindlus pärsib investeeringuid.

Tollid ei ole USA tööhõive olukorda parandanud, pigem näitab see jahtumise märke. Viimased ametlikud andmed pärinevad septembrist ning toona loodi USA-s 119 000 töökohta. See ületas siiski analüütikute varasemaid prognoose. 

Ökonomistid ei välista, et tollide tõttu võib tulevikus tööhõive kasvada. Paljud tootjad peavad aga endiselt importima materjale välismaalt, tollide tõttu on see läinud ka kallimaks. 

Näiteks jalgrattaid importiva ja tootva ettevõtte omanik Arnold Kamler ütles, et tollide tõttu pidi ta sulgema oma Lõuna-Carolina osariigis asuva tehase. 

Ka inflatsiooni prognoosimisel eksisid nii Trump kui ka ökonomistid. Hinnatõus lõi tarbijate rahakoti pihta, kuid kõige mustemad mustemad stsenaariumid pole realiseerunud. 

Inflatsioon (umbes kolm protsenti) on endiselt kõrgem kui föderaalreservi eesmärgiks olev kaks protsenti. Samas on bensiini hindade ja eluasemekulude langus aidanud hoida üldist inflatsiooni kontrolli all.

Paljud ameeriklased kulutavad endiselt rohkem kui säästavad, sellest tulenev defitsiit annab välisinvestoritele juurde raha, mis sageli reinvesteeritakse USA majandusse. Ökonomistide sõnul on selline pidev kapitali sissevool pikka aega toetanud USA majandust. 

Föderaalreserv hindab, et kui uusi tollimakse ei kehtestata, siis 2026. aasta teises pooles võib oodata ka hindade langust. Föderaalreservi juht Jerome Powell siiski hoiatas, et prognoos ei pruugi paika pidada.

Tollid on toonud USA riigikassale märkimisväärset tulu, kuid see võib jääda ootustele alla. Trump ise kiitles aprillis, et tollidest teenitud tulu võib hakata asendama tulumaksu.

Tehisintellekti investeerimisbuum toidab praegu majanduskasvu ja viimased andmed näitavad, et USA majandus kasvas kolmandas kvartalis lausa 3,5 protsenti. Majandusteadlased eeldavad nüüd, et tehisintellekti investeeringud ja maksukärped ergutavad 2026. aastal majanduskasvu veelgi, vahendas The Wall Street Journal.

Samas ostujuhtide indeks on langenud ning tollidega seotud õigusvaidlus on jõudnud ülemkohtusse. Paljud tootjad toovad seetõttu välja, et pidev poliitika muutumine takistab suurte investeeringute etteplaneerimist.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

