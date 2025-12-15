X!

Tartu gümnaasiumites avatakse järgmisel sügisel rekordiline arv õppekohti

Eesti
Õpilased klassis.
Õpilased klassis. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartu linn loob järgmiseks õppeaastaks juurde 60 gümnaasiumikohta. Linnavalitsuse hinnangul peaks tuleval õppeaastal olema õppekohti piisavalt, kuna kutsekeskharidusse suundujate arv peaks hakkama suurenema.

Kevadel lõpetab Tartus põhikooli 1450 õpilast. Sel sügisel oli Tartus gümnaasiumikohti 200 võrra sellest vähem.

"Käesoleva õppeaasta lõpus on kõige rohkem põhikooli lõpetajaid, mis kunagi on olnud. Tartu linna gümnaasiumides avatakse ka rekordiline arv õppekohti. Järgmisel sügisel peaks õppetööd alustama 1300 gümnasisti," lausus Tartu abilinnapea Priit Humal (Isamaa).

Jaan Poska gümnaasium ja Tartu Tamme gümnaasium loovad juurde mõlemad ühe paralleeli ehk umbes 80 kohta. Samal ajal vähendab Miina Härma gümnaasium remondi tõttu õpilaste vastuvõttu ühe paralleeli võrra.

Tartu linn on koolikohtade loomisel arvestanud, et kõik õpilased gümnaasiumisse ei lähe. Sel aastal võeti Tartu rakenduslikku kolledžisse vastu 735 õpilast ning kevadel suureneb vastuvõtt 150 koha võrra, millest enamus on nelja-aastased õppekavad. Möödunud aastate põhjal saab öelda, et Tartu gümnasistidest on kolmandik mujalt omavalitsustest.

Prognoosi järgi hakkab õpilaste arv ülejärgmisest õppeaastast vähenema.

"Kas kõik peavad minema gümnaasiumisse – me räägime teist aastat järjest, et ei pea. Võib olla on tunne, et meil on kohe vaja uut gümnaasiumit, aga ei ole. Kui me vaatame seda prognoosi, siis kümne aasta pärast jäävad meil needki koolid tühjaks, mis meil praegu on. See on probleem, mis tuleb ära lahendada ja ma arvan, et kaasa saavad aidata ka lähivallad. Igal õpilasel on kõige mõistlikum õppida kodulähedases gümnaasiumis," lausus Jaan Poska gümnaasiumi direktor Mari Roostik (Reformierakond).

Koalitsioon ja opositsioon arvutavad koolikohti erinevalt. Linnavalitsus ei loe gümnaasiumisse pöördujate hulka mujalt tulnud õpilasi ega HEV-noori ning arvestab koolikohtade hulka kutsekeskhariduse õppekohad, samas kui opositsioon arvestab ka HEV-noori, mujalt tulnud noori ning jätab arvutusest välja kutsekeskhariduse õppekohad.

Opositsiooni sõnul on küll õppekohti lisatud, aga mitte piisaval hulgal.

"HEV-õpilasi ei ole sellises koguses, et see kuidagi lahendaks ära Tartu gümnaasiumikohtade probleemi. Ka mina räägin põhikoolijärgsetest /.../ õppekohtade puudusest. Seetõttu on just sel aastal suurendatud VOCO-s kutsehariduse õppekavasid, on suurendatud ettevalmistavat õpet, mis on nendele noortele, kes ei saa gümnaasiumisse sisse ega kutseharidusse. Lisaks on suurendatud gümnaasiumi õppekohti, aga see ei ole piisav," ütles Tartu linnavolikogu liige Daniel Kõiv (Eesti 200).

Kõivu hinnangul on õpirännet arvesse võttes endiselt Tartus puudu 200 õppekohta.

Toimetaja: Marko Tooming

