Merz: USA pakutud julgeolekugarantiid Ukrainale on oluline samm edasi

Saksamaa kantsler Friedrich Merz
Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles, et kaks päeva Berliinis kestnud kõnelused USA ja Ukraina delegatsioonide vahel on toonud edusamme Venemaaga peetava sõja lõpetamise suunas. Merzi sõnul on USA pakutud julgeolekugarantiid Ukrainale oluline samm edasi.

Merz tänas USA presidenti Donald Trumpi ning ütles, et ilma tema kaasamiseta poleks edusamme saavutatud.

"See, mida USA on siin Berliinis õiguslike ja materiaalsete garantiide osas lauale pannud, on tõeliselt tähelepanuväärne. See on väga oluline samm edasi, mida ma väga tervitan. President Trumpi läbirääkijatel oli võtmeroll ja ma tahan öelda: ilma nende väsimatute pingutuste ja president Trumpi pühendumuseta poleks meil praegust sellist positiivset hoogu," teatas Merz. 

Ühendriigid teatasid esmaspäeval, et pakkusid Ukrainale tugevaid NATO-laadseid julgeolekutagatisi. 

USA ametnikud hoiatasid, et ka Ukraina peab nõustuma leppega, mis nende sõnul annaks julgeolekugarantiid kooskõlas NATO artikliga viis, mille kohaselt on rünnak ühe liitlase vastu rünnak kõigi vastu.

"Selle kokkuleppe aluseks on põhimõtteliselt väga, väga tugevad tagatised – artikli viis sarnased – ja ka väga, väga tugev heidutus Ukraina sõjaväe suuruse näol," ütles üks anonüümsust palunud USA ametnik.

"Need garantiid ei ole igavesti laual. Need garantiid on laual just praegu, kui jõutakse heale kokkuleppele," lisas ametnik. 

Ametnik tunnistas, et territoriaalküsimuses kokkulepet ei ole. Trump on nimetanud vältimatuks, et Ukraina peab Venemaale territooriumi loovutama.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas esmaspäeva õhtul toimunud pressikonverentsil, et USA ja Ukraina on alade loovutamise osas eri meelt. Ta väljendas siiski lootust, et Ühendriigid aitavad Ukrainal jõuda kompromissini.

Zelenski ja Merz osalevad esmaspäeval veel õhtusöögil, kus nad kohtuvad mitme Euroopa juhiga. Osalejate hulgas on Suurbritannia peaminister Keir Starmer, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, Poola peaminister Donald Tusk, Soome president Alexander Stubb, NATO peasekretär Mark Rutte ning Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, vahendas Deutsche Welle.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW/BNS

