Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi, et liiklust mudeldada

Jalgrattur Tartus
Jalgrattur Tartus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartus võimule pääsenud Isamaa üks valimislubadusi oli see, et rattateede võrgustik on vaja üle vaadata. Nüüd plaanib linn 100 000 euro eest rakendada mitmetes põhjamaade linnades kasutatud modelleerimistarkvara, et üle vaadata linna üldplaneeringus tehtud valikud.

Tartu koalitsioonilepingus seisab, et linna üldplaneeringule koostatakse rakendusjuhis, et tagada liikluse sujuvus ja kõigi liiklejate turvalisus. Lisaks ka see, et vajadusel korrigeeritakse kavandatavate rattateede paiknemist.

Üks esimesi otsuseid, mille Reformierakond ja Isamaa koalitsioonikõnelustel tegid, oli see, et Lai tänav ühesuunaliseks ei muutu. Küsimusi püstitati ka Turu tänavale rattateede rajamise kohta. See projekt on praegu pausil.

Tartu abilinnapea Priit Humala sõnul on vaja tehtud otsused üle vaadata ning arvestada ka vahepeal saadud kogemusi.

"Kõik soovitu ei mahu lihtsalt sellele tänavaruumile ära ja kui me seal ühte või teisi valikuid teeme, siis kuidas see mõjutab erinevate liiklejate võimalusi tervest linnast liigelda," ütles Humal ja lisas, et osade pooleli olevate projektide kohapealt on linn seisukoha võtnud, näiteks Laia tänava rattateede projektiga senisel kujul edasi ei minda.

"Ülejäänud teede osas me vaatame täpsemalt neile sisse, kuhumaale on nendega võimalik liikuda, aga selge on see, et selle protsessiga peab pihta hakkama, ta väga pikk protsess ei peaks olema. Me arvame, et aasta jooksul peaks olema võimalik sellest ikkagi tulemused kätte saada," lausus Humal.

Tartu liiklusvõrgu modelleerimistarkvarasse viimine läheb maksab suurusjärgus 100 000 eurot ning iga-aastane kulub on ligi 25 000 eurot.

Nii Tartu rattaliiklejate seltsi eestvedaja Madli-Johanna Maidla kui Age Poom Tartu ülikooli liikuvuslaborist ütlesid, et kindlasti on uuringutele ja andmetele tuginemine vajalik, kuid nad rõhutasid, et lisaks praeguse seisu vaatlemisele on oluline lähtuda ka potentsiaalist.

"Ka linna enda erinevad varasemad uuringud on näidanud, et linlased tegelikult oleks valmis rattaga sõitma või kasutama erinevaid liikumisviise, kui need oleks mugavamad. Näiteks uuriti, kui olid rendirattad, et kus need rendirattad sõidavad ja sealt tuligi see teadmine, et tegelikult nende rendiratastega sõidetakse täpselt ikkagi Turu tänaval ja Riia tänaval," rääkis Maidla.

Ta lisas, et ratturid ei sõida mitte kõrvaltänavatel, vaid seal kus on põhiliiklus.

Age Poom märkis, et mudeli koostamine ei saa kindlasti olla põhjus, miks täna juba selle põhivõrgu rajamisega mitte edasi minna või miks see pausile panna.

Nii Humal, Maidla kui Poom on ühel nõul, et rattavõrk peab olema terviklik ja sidus.

"Me ei sõida oma hommikuste või päevaste teekondade lõikes ainult ühte väikest lõiku pidi. Alati moodustame teekondi, mis moodustuvad pikematest teelõikudest ja me koostame oma teekonna nendest erinevatest teelõikudest," märkis Poom. 

"Samamoodi nagu autotee ei katke ära, ei ole kraavi või või pausi vahepeal, siis samamoodi ka jalgrattateede võrgustik ei tohi katkeda," lisas Poom. "Ta peab olema sidus ja ma tean, et ükskõik mis linnaosast ma hommikul teele asun, siis ma oma sihtkohta ka selle liikumisvahendiga jõuan."

Toimetaja: Valner Väino

