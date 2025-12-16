Trump palus Hiina liidril vabastada Hongkongi demokraatiameelne meediamogul

"Mul on nii halb tunne. Ma rääkisin president Xiga sellest ja palusin kaaluda tema vabastamist," ütles Trump esmaspäeval ajakirjanikele, täpsustamata, millal ta Xilt seda küsis. "Ta on vanem mees ja temaga pole kõik hästi. Seega esitasin selle palve. Näeme, mis saab," lisas Trump.

Hongkongi kõrgem kohus mõistis esmaspäeval Lai mässule õhutamises süüdi. Kohtuprotsess toimus Hiina kehtestatud riikliku julgeoleku seaduse alusel ning suurärimeest võib oodata eluaegne vangistus.

USA president ütles juba enne Valgesse Majja naasmist, et tahab Hongkongis tabloidi Apple Daily asutanud demokraatiameelse ärimehe vabastamist. Trump kohtus Xiga oktoobris Lõuna-Koreas, kus ta arvatavalt tõstatas Lai juhtumi.

USA välisminister Marco Rubio ütles ühismeediakeskkonnas X vahetult pärast Trumpi märkusi, et Hongkongi kohtuotsus näitas Hiina otsustavust vaigistada need, kes püüavad kaitsta sõnavabadust ja teisi põhiõigusi.

Ta märkis, et Peking lubas enne rahvusvahelise finantskeskuse Hongkongi üleandmist Ühendkuningriigilt Hiinale 1997. aastal, et säilitab seal Hiinast erineva valitsemiskorra nagu sõltumatu kohtuvõim ja sõnavabadus.

"Teated näitavad, et härra Lai tervis on enam kui 1800 vanglapäeva jooksul tõsiselt halvenenud," ütles Rubio avalduses. "Me kutsume ametivõime üles sellele katsumusele võimalikult kiiresti lõpu tegema ja härra Lai humanitaarsetel kaalutlustel vabastama."

Valitsused, institutsioonid ja inimõigusorganisatsioonid üle maailma on Lai süüdimõistmise hukka mõistnud. Briti kodanik Lai on pühendunud katoliiklane ning tema juhtumit on USA-s tõstatanud demokraatia ja ajakirjandusvabaduse eestkõnelejate ning kristlike aktivistide ajutine koalitsioon, kes moodustavad Trumpi olulise toetusbaasi, märkis väljaanne The Guardian.

Ka Lai tütar Claire Lai palus pärast süüdimõistmist tema vabastamist, öeldes Associated Pressile, et kui Lai vabastatakse, pühenduks ta pigem Jumalale ja oma perele kui poliitilisele aktivismile.

"Ta tahab lihtsalt oma perega taasühineda. Ta tahab pühendada oma elu meie Issanda teenimisele ja ta tahab pühendada oma ülejäänud päevad oma perele. Minu isa ei ole põhimõtteliselt mees, kes tegutseb ebaseaduslikul pinnal."

78-aastane diabeetik Lai mõisteti esmaspäeval riikliku julgeoleku kohtuprotsessil süüdi kõigis kolmes süüdistuses ning ta võidakse saata eluks ajaks vanglasse, olles istunud trellide taga juba alates 2020. aasta lõpus toimunud vahistamisest saadik.

Tema süüdimõistmine on osa kompartei juhitud Hiina Rahvavabariigi jõulisest kampaaniast Hongkongis, mis käivitati 2019. aasta massimeeleavalduste järel sealse kodanikuliikumise mahasurumiseks.