Hongkongi kohus mõistis meediamagnaadi mässule õhutamises süüdi

Demokraatiameelse ajalehe Apple Daily asutaja Lai kandis juba karistust võimudevastastel protestidel osalemise eest.

78-aastase Lai toetajad peavad teda vabadusvõitlejaks, samas kui Peking leiab, et tegemist on vandenõulasega, kes kutsub üles kehtestama Hiina vastu sanktsioone.

Kohtunik Esther Toh ütles, et Lai on kogu oma täiskasvanuea kandnud vimma Hiina vastu. Hiina kompartei kriitik Lai on olnud juba viis aastat trellide taga ning pole veel teada, kas ta kaebab viimase kohtuotsuse edasi.

Hiina-meelseks peetav Hongkongi juht John Lee samas tervitas viimast kohtuotsust.

"Kohtusüsteem on kindel ja ei kartnud igasugust hirmutamist ning täidab kindlalt oma kohustust kaitsta riigi julgeolekut," ütles John Lee.

Hiina lubas 1997. aastal Hongkongi taas enda kontrollile allutades jätta piirkonnas kehtima tähtsad Briti võimu aegsed põhimõtted nagu sõltumatu kohtuvõim ja sõnavabadus.

Kriitikud leiavad samas, et Hiina kompartei murdis oma sõna ning Hongkongi võimud on Hiina keskvalitsuse survel neid õigusi ja vabadusi viimastel aastatel oluliselt piiranud.

Hongkong esitles mullu ka uut riikliku julgeoleku seadust, mis näeb ette eluaegse vanglakaristuse kuritegude eest nagu riigireetmine ja ülestõus.