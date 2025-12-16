Kaljulaid: valitsuse ja presidendi vastasseis tekitab uut ebakindlust

"Võimalik, et ma eksin, aga mulle tundub, et valdav enamus Eesti inimesi ei soovi, et valitsus ja president oleksid tülis. Eriti välis- ja julgeolekupoliitikas soovitakse kindlasti näha tõhusat koostööd Eesti huvides. Nii see peabki olema. Kui hakatakse tegema meediale suunatud avaldusi ja kirjutama sotsiaalmeediapostitusi, siis tavaliselt viitab see sellele, et koostööst ei olda enam huvitatud," märkis Kaljulaid.

Ta tõi välja, et kui valitsuserakondade rünnak presidendi institutsiooni vastu on sisepoliitiline, siis ei ole selles loogikat. Presidenti usaldab 70 protsenti Eesti inimestest. Valitsuserakondade toetus on 11,1 protsenti ja 1,7 protsenti.

"Kui Kristen Michal sai peaministriks, siis oodati, et ta väldib neid vigu, mida heideti ette eelmisele peaministrile. Üks neist etteheidetest puudutas peaministri ja presidendi väga keerulisi suhteid. Minu mäletamist mööda nurisesid selle üle ka Reformierakonna poliitikud, et miks seda on vaja. Nüüd näeme veel teravamat ja avalikumat vastasseisu presidendi ja valitsuse vahel."

Kaljulaidi hinnangul tekitab see ühiskonnas veel rohkem ebakindlust, aga kindlasti äratab tähelepanu ka rahvusvaheliselt ning jätab mulje läbimõtlemata tegutsemisest.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles sotsiaalmeedias jagatud videos, et Kasahstani visiidist alguse saanud vastasseis valitsuse ja presidendi vahel võib olla presidendikampaania algus praeguse presidendi vastu.

"Teine mõte on see, et võibolla on meil ebaprofessionaalne diplomaatia. Selliseid asju ei tohi lekitada, sest see mõjutab meie positsiooni rahvusvahelisel areenil. Me ei ole tõsiselt võetav riik, kui sellised asjad lekivad. Siin ei ole pistmist demokraatia ega sõnavabadusega. Kui see on lekitatud ja veel kõrgel tasemel, siis tekib küsimus, mis on selle eesmärk," sõnas Kõlvart.