Suurbritannia taasliitub EL-i üliõpilasvahetuse programmiga Erasmus

Suurbritannia peaminister Keir Starmer
Suurbritannia peaminister Keir Starmer Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Zeynep Demir Aslim
Suurbritannia taasliitub Euroopa Liidu tudengivahetusprogrammiga Erasmus, millest lahkuti ligi viis aastat tagasi Brexiti järel, teatasid Suurbritannia ja EL kolmapäeval ühisavalduses.

"Ühendkuningriik on edukalt kokku leppinud tingimustes 2027. aastal programmiga Erasmus+ liitumiseks, mis laiendab igasuguse taustaga noorte, õppijate ning haridus-, noorsoo- ja sporditöötajate võimalusi välismaal õppida ja end täiendada," teatas Ühendkuningriigi valitsus.

Euroopa Liit tervitas Suurbritanniaga taasliitumist Erasmuse tudengivahetusprogrammiga, nimetades seda oluliseks sammuks suhete taastamisel Brexiti järel.

"Täna astume järgmisi samme meie uuenenud EL-i ja Ühendkuningriigi strateegilises partnerluses," postitas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sotsiaalmeedias, samal ajal kui bloki kaubandusvolinik Maroš Šefčovič nimetas kokkulepet, mis vajab veel liikmesriikide heakskiitu, suureks sammuks edasi.

Väljaanne The Guardian teatas, et Briti tudengid saaksid Erasmuse programmi raames osaleda nii kutseõppepraktikal kui ka ülikoolipõhises õppevahetuses.

Ka Euroopa Liit on huvitatud laiemast noorte liikuvuse kavast, mis võimaldaks 18–30-aastastel brittidel ja eurooplastel vastastikku õppida ja töötada nii Ühendkuningriigis kui ka EL-is.

Suurbritannia lahkus Erasmuse programmist, milles riik oli osalenud alates 1987. aastast, samaaegselt Euroopa Liidust lahkumisega 2021. aasta alguses. See samm põhjustas ärevust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide seas.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: BNS/AFP

